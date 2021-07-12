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"Отвратительное поведение" Борис Джонсон и принц Уильям осудили расистские оскорбления в сторону сборной Англии после поражения

"Отвратительное поведение" Борис Джонсон и принц Уильям осудили расистские оскорбления в сторону сборной Англии после поражения

Associated Press

Ряд футболистов сборной Англии подверглись травле в соцсетях из-за нереализованных пенальти в проигрышном матче.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил расистские оскорбления в сторону футболистов сборной Англии, которые распространяются в соцсетях после поражения команды в финале Евро-2020.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Эта сборная Англии заслуживает того, чтобы ее хвалили как героев, а не оскорбляли на расовой почве в социальных сетях. Виновным в этих ужасных образах должно быть стыдно за себя", — написал Джонсон.

Принц Уильям также осудил расистские высказывания в адрес сборной Англии по футболу.

"Меня взволновало расистское злоупотребление, направленное на игроков Англии после вчерашнего матча. Абсолютно недопустимо, что игроки должны терпеть это отвратительное поведение. Это должно остановиться сейчас, и все причастные должны понести ответственность", — написал Уильям на официальной странице герцога и герцогини Кембриджских в Twitter.

Отметим, как сообщают британские СМИ, в частности The Independent, темнокожие игроки сборной Англии Букайо Сака, Джейдон Санчо и Маркус Решфорд подверглись травле в соцсетях после того как неудачно пробили пенальти в финальном матче Евро-2020. Их удары отразил вратарь сборной Италии, в результате чего англичане уступили своим соперникам.

Сборная Англии на протяжении всего турнира поддерживала акцию Black Lives Matter, склоняя колено перед началом всех своих матчей. К акции присоединились также сборные Турции, Уэльса, Швейцарии, Бельгии и Шотландии. УЕФА призвал уважать акцию с преклонением колена на матчах Евро-2020, но никого не принуждал к этому. Однако некоторые критиковали этот жест, считая это нежелательной политизацией и выражение симпатии к ультралевой политике.

Ранее ТСН Проспорт писал, как Италия праздновала триумф на Евро-2020.

  • Сборная Италии стала чемпионом Европы второй раз в истории. Ранее "Скуадра Адзурра" выиграла турнир в 1968 году и дважды уступала в финалах (2000, 2012).
  • Для Англии это был первый финал чемпионатов Европы. Ранее она дважды останавливалась на стадии полуфинала (1968, 1996). Команда "Трех львов" никогда не выигрывала континентальное первенство.

Триумф на "Уэмбли": сборная Италии обыграла Англию и стала чемпионом Европы

Триумф на "Уэмбли": сборная Италии обыграла Англию и стала чемпионом Европы