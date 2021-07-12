"Отвратительное поведение" Борис Джонсон и принц Уильям осудили расистские оскорбления в сторону сборной Англии после поражения

Ряд футболистов сборной Англии подверглись травле в соцсетях из-за нереализованных пенальти в проигрышном матче.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил расистские оскорбления в сторону футболистов сборной Англии, которые распространяются в соцсетях после поражения команды в финале Евро-2020.
Об этом он написал в своем Twitter.
"Эта сборная Англии заслуживает того, чтобы ее хвалили как героев, а не оскорбляли на расовой почве в социальных сетях. Виновным в этих ужасных образах должно быть стыдно за себя", — написал Джонсон.
This England team deserve to be lauded as heroes, not racially abused on social media.— Boris Johnson (@BorisJohnson) July 12, 2021
Those responsible for this appalling abuse should be ashamed of themselves.
Принц Уильям также осудил расистские высказывания в адрес сборной Англии по футболу.
"Меня взволновало расистское злоупотребление, направленное на игроков Англии после вчерашнего матча. Абсолютно недопустимо, что игроки должны терпеть это отвратительное поведение. Это должно остановиться сейчас, и все причастные должны понести ответственность", — написал Уильям на официальной странице герцога и герцогини Кембриджских в Twitter.
I am sickened by the racist abuse aimed at England players after last night's match.— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) July 12, 2021
It is totally unacceptable that players have to endure this abhorrent behaviour.
It must stop now and all those involved should be held accountable. W
Отметим, как сообщают британские СМИ, в частности The Independent, темнокожие игроки сборной Англии Букайо Сака, Джейдон Санчо и Маркус Решфорд подверглись травле в соцсетях после того как неудачно пробили пенальти в финальном матче Евро-2020. Их удары отразил вратарь сборной Италии, в результате чего англичане уступили своим соперникам.
Сборная Англии на протяжении всего турнира поддерживала акцию Black Lives Matter, склоняя колено перед началом всех своих матчей. К акции присоединились также сборные Турции, Уэльса, Швейцарии, Бельгии и Шотландии. УЕФА призвал уважать акцию с преклонением колена на матчах Евро-2020, но никого не принуждал к этому. Однако некоторые критиковали этот жест, считая это нежелательной политизацией и выражение симпатии к ультралевой политике.
Ранее ТСН Проспорт писал, как Италия праздновала триумф на Евро-2020.
- Сборная Италии стала чемпионом Европы второй раз в истории. Ранее "Скуадра Адзурра" выиграла турнир в 1968 году и дважды уступала в финалах (2000, 2012).
- Для Англии это был первый финал чемпионатов Европы. Ранее она дважды останавливалась на стадии полуфинала (1968, 1996). Команда "Трех львов" никогда не выигрывала континентальное первенство.