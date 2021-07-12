"Отвратительное поведение" Борис Джонсон и принц Уильям осудили расистские оскорбления в сторону сборной Англии после поражения

Ряд футболистов сборной Англии подверглись травле в соцсетях из-за нереализованных пенальти в проигрышном матче.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил расистские оскорбления в сторону футболистов сборной Англии, которые распространяются в соцсетях после поражения команды в финале Евро-2020.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Эта сборная Англии заслуживает того, чтобы ее хвалили как героев, а не оскорбляли на расовой почве в социальных сетях. Виновным в этих ужасных образах должно быть стыдно за себя", — написал Джонсон.

This England team deserve to be lauded as heroes, not racially abused on social media.



Those responsible for this appalling abuse should be ashamed of themselves. — Boris Johnson (@BorisJohnson) July 12, 2021

Принц Уильям также осудил расистские высказывания в адрес сборной Англии по футболу.

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"Меня взволновало расистское злоупотребление, направленное на игроков Англии после вчерашнего матча. Абсолютно недопустимо, что игроки должны терпеть это отвратительное поведение. Это должно остановиться сейчас, и все причастные должны понести ответственность", — написал Уильям на официальной странице герцога и герцогини Кембриджских в Twitter.

I am sickened by the racist abuse aimed at England players after last night's match.



It is totally unacceptable that players have to endure this abhorrent behaviour.



It must stop now and all those involved should be held accountable. W — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) July 12, 2021

Отметим, как сообщают британские СМИ, в частности The Independent, темнокожие игроки сборной Англии Букайо Сака, Джейдон Санчо и Маркус Решфорд подверглись травле в соцсетях после того как неудачно пробили пенальти в финальном матче Евро-2020. Их удары отразил вратарь сборной Италии, в результате чего англичане уступили своим соперникам.

Сборная Англии на протяжении всего турнира поддерживала акцию Black Lives Matter, склоняя колено перед началом всех своих матчей. К акции присоединились также сборные Турции, Уэльса, Швейцарии, Бельгии и Шотландии. УЕФА призвал уважать акцию с преклонением колена на матчах Евро-2020, но никого не принуждал к этому. Однако некоторые критиковали этот жест, считая это нежелательной политизацией и выражение симпатии к ультралевой политике.

Ранее ТСН Проспорт писал, как Италия праздновала триумф на Евро-2020.

Сборная Италии стала чемпионом Европы второй раз в истории. Ранее "Скуадра Адзурра" выиграла турнир в 1968 году и дважды уступала в финалах (2000, 2012).

Для Англии это был первый финал чемпионатов Европы. Ранее она дважды останавливалась на стадии полуфинала (1968, 1996). Команда "Трех львов" никогда не выигрывала континентальное первенство.

Триумф на "Уэмбли": сборная Италии обыграла Англию и стала чемпионом Европы

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