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Отзыв Францией послов в США и Австралии и восстановления в Афганистане министерства добродетелей. Пять новостей, которые вы могли проспать

Дата публикации
Просмотры
553
Отзыв Францией послов в США и Австралии и восстановления в Афганистане министерства добродетелей. Пять новостей, которые вы могли проспать

Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • Франция хочет отозвать послов из США и Австралии для консультаций после подписания соглашения о создании альянса этих стран с Великобританией под названием AUKUS. Читать дальше ->
  • В Афганистане запретили деятельность министерства по делам женщин и заменили его на министерство по пропаганде добродетели и предотвращению пороков. Читать дальше ->
  • Эксперты управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США порекомендовали третий укол вакциной Pfizer от COVID-19 для лиц 65 лет и старше, а также для тех, кто находится в группе высокого риска. Читать дальше ->
  • Експрезидент Алжира Абдель-Азиз Бутефлика умер в возрасте 84 лет. Читать дальше ->
  • Руководительница минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр до конца октября 2021 хочет предложить план создания сил быстрого реагирования для Европы. Читать дальше ->
Дата публикации
Просмотры
553
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