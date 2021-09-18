Отзыв Францией послов в США и Австралии и восстановления в Афганистане министерства добродетелей. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Франция хочет отозвать послов из США и Австралии для консультаций после подписания соглашения о создании альянса этих стран с Великобританией под названием AUKUS. Читать дальше ->
- В Афганистане запретили деятельность министерства по делам женщин и заменили его на министерство по пропаганде добродетели и предотвращению пороков. Читать дальше ->
- Эксперты управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США порекомендовали третий укол вакциной Pfizer от COVID-19 для лиц 65 лет и старше, а также для тех, кто находится в группе высокого риска. Читать дальше ->
- Експрезидент Алжира Абдель-Азиз Бутефлика умер в возрасте 84 лет. Читать дальше ->
- Руководительница минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр до конца октября 2021 хочет предложить план создания сил быстрого реагирования для Европы. Читать дальше ->