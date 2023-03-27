"Ожидаю большого поворота": Вучич сделал громкое заявление о вступлении Украины в Евросоюз

Вучич заявил, что знал о решении Путина напасть на Украину еще до начала войны.

Украина может вступить в Европейский союз по ускоренной процедуре из-за войны, которую начала Россия, а поворотный момент будет уже летом 2023 года.

Такое мнение высказал президент Сербии Александер Вучич в интервью Pink TV.

Он заявил, что Украина не сможет победить Россию в военном плане, поэтому, по его мнению, в Киеве сделают все возможное, чтобы поскорее оказаться в Евросоюзе.

Президент Сербии сказал, что скоро должен произойти большой поворот Украины на путь европейской интеграции. Учитель выразил надежду, что будет принято решение о начале переговоров о вступлении Украины, поскольку начался конкурс на будущего генерального секретаря НАТО.

Сербский президент заявил, что США хотят создать в Европе новый блок, в который войдут Украина, Польша, Литва, Латвия и Эстония.

"Очевидно, что они станут мощными в Европе и под прямым руководством США", – заявил президент Сербии.

Кроме того, Вучич заявил, что знал о решении Путина напасть на Украину еще до начала войны, когда провел встречу с российским диктатором.

"Не потому, что Путин мне что-то сказал, я просто понимал, что произойдет в Украине. Он мне этого не сказал. Тогда он и три минуты не говорил об Украине. Тогда я понял, что решение принято", — сказал Вучич.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Сербии Александар Вучич подверг критике решение Международного уголовного суда по аресту Владимира Путина и сказал, что это лишь продолжит войну России против Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Сербии Александр Вучич заявил, что он пессимистично относится к перспективе вступления его страны в Евросоюз.

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