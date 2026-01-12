Ожидают ли Украину в НАТО: Рютте ответил

Марк Рютте / © Associated Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал, что внутри Альянса пока нет консенсуса относительно принятия Украины в ряды организации.

Об этом сообщает Clash Report.

По его словам, ряд стран-членов откровенно выступает против или сомневается в целесообразности полноправного членства Киева на этом этапе.

«Мы знаем, что несколько союзников, в частности Венгрия, США и некоторые другие страны, выступают против или сомневаются в полноправном членстве Украины в НАТО», — заявил Марк Рютте.

Генсек отметил, что наличие внутренних разногласий в блоке не является тайной для международного сообщества.

«Это очевидно, это факт», — констатировал он, комментируя текущую позицию государств-членов.

Напомним, ранее министр обороны Словакии Роберт Калиняк высказался о том, что Украина никогда не присоединится к НАТО, а также будет иметь проблемы с евроинтеграцией.

Также премьер-министр Словакии Роберт Фицо, в партию которой входит Робер Калиняк, также неоднократно вызывающе высказывался о вступлении Украины в ЕС.