Ожидают ли Украину в НАТО: Рютте ответил
Рютте признал наличие стран, выступающих против членства Украины в НАТО.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал, что внутри Альянса пока нет консенсуса относительно принятия Украины в ряды организации.
Об этом сообщает Clash Report.
По его словам, ряд стран-членов откровенно выступает против или сомневается в целесообразности полноправного членства Киева на этом этапе.
«Мы знаем, что несколько союзников, в частности Венгрия, США и некоторые другие страны, выступают против или сомневаются в полноправном членстве Украины в НАТО», — заявил Марк Рютте.
Генсек отметил, что наличие внутренних разногласий в блоке не является тайной для международного сообщества.
«Это очевидно, это факт», — констатировал он, комментируя текущую позицию государств-членов.
Напомним, ранее министр обороны Словакии Роберт Калиняк высказался о том, что Украина никогда не присоединится к НАТО, а также будет иметь проблемы с евроинтеграцией.
Также премьер-министр Словакии Роберт Фицо, в партию которой входит Робер Калиняк, также неоднократно вызывающе высказывался о вступлении Украины в ЕС.