Озвучен дедлайн для РФ: Зеленский назвал условия достижения мира

Владимир Зеленский / © ТСН

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об активной переговорной работе с международными партнерами. По его словам, главная цель — сформировать общую позицию, которая позволит достичь реального и устойчивого мира для Украины.

Об этом он рассказал в вечернем обращении.

Глава государства подчеркнул: дедлайн для России по прекращению огня уже озвучен.

Реклама

«Уже много поддержки и это поддержка в новых условиях, когда озвучен дедлайн для России для прекращения огня. Мы видим, что россияне этого не учитывают, по крайней мере, пока не учитывают», — сказал Зеленский.

В то же время украинские города снова подверглись массированным обстрелам. В ночь на этот день Россия запустила более сотни ударных дронов. Днем — авиаудары, штурмы на фронте, воздушные тревоги в разных регионах.

Отдельно Зеленский упомянул об очередном военном преступлении. В Херсоне, по его словам, 13-летнего парня ранил сброшенный с дрона снаряд. Ребенку оказывается помощь. Президент подчеркнул, что российская охота на гражданских продолжается, и приказов остановить огонь оккупационным войскам не поступало.

Зеленский сообщил о более десяти разговорах с лидерами государств и правительств, в ходе которых обсуждались конкретные шаги по прекращению войны. Он поблагодарил всех партнеров, которые помогают Украине приблизить мир.

Реклама

«Говорим с партнерами ради реальных шагов. Более десятка разговоров было с лидерами и главами правительств. Сегодня — Премьер-министр Польши, Президент Финляндии, Президент Латвии, Премьер-министр Чехии. Как только я говорил еще с президентом Южной Африки. В ближайшие дни также будут посвящены дипломатии», — подытожил президент.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Европа должна стать активной стороной в переговорах с Россией. По его убеждению, все международные партнеры отдают себе отчет, кто должен сделать решающий шаг к завершению войны.

Зеленский также подчеркнул, что агрессия РФ против Украины — это не только война на украинской территории, а война в Европе и против Европы. Поэтому любые решения о прекращении боевых действий и гарантий безопасности должны относиться ко всему европейскому континенту, а не к отдельным странам.