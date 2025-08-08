- Дата публикации
Озвучен дедлайн для РФ: Зеленский назвал условия достижения мира
Президент рассказал о десятках переговоров с лидерами государств. Ключевая цель — остановить агрессора и достичь мира.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об активной переговорной работе с международными партнерами. По его словам, главная цель — сформировать общую позицию, которая позволит достичь реального и устойчивого мира для Украины.
Об этом он рассказал в вечернем обращении.
Глава государства подчеркнул: дедлайн для России по прекращению огня уже озвучен.
«Уже много поддержки и это поддержка в новых условиях, когда озвучен дедлайн для России для прекращения огня. Мы видим, что россияне этого не учитывают, по крайней мере, пока не учитывают», — сказал Зеленский.
В то же время украинские города снова подверглись массированным обстрелам. В ночь на этот день Россия запустила более сотни ударных дронов. Днем — авиаудары, штурмы на фронте, воздушные тревоги в разных регионах.
Отдельно Зеленский упомянул об очередном военном преступлении. В Херсоне, по его словам, 13-летнего парня ранил сброшенный с дрона снаряд. Ребенку оказывается помощь. Президент подчеркнул, что российская охота на гражданских продолжается, и приказов остановить огонь оккупационным войскам не поступало.
Зеленский сообщил о более десяти разговорах с лидерами государств и правительств, в ходе которых обсуждались конкретные шаги по прекращению войны. Он поблагодарил всех партнеров, которые помогают Украине приблизить мир.
«Говорим с партнерами ради реальных шагов. Более десятка разговоров было с лидерами и главами правительств. Сегодня — Премьер-министр Польши, Президент Финляндии, Президент Латвии, Премьер-министр Чехии. Как только я говорил еще с президентом Южной Африки. В ближайшие дни также будут посвящены дипломатии», — подытожил президент.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Европа должна стать активной стороной в переговорах с Россией. По его убеждению, все международные партнеры отдают себе отчет, кто должен сделать решающий шаг к завершению войны.
Зеленский также подчеркнул, что агрессия РФ против Украины — это не только война на украинской территории, а война в Европе и против Европы. Поэтому любые решения о прекращении боевых действий и гарантий безопасности должны относиться ко всему европейскому континенту, а не к отдельным странам.