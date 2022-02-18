"Пацан сказал – пацан сделал": Лавров заговорил с Западом "по понятиям"

"Пацан сказал – пацан сделал": Лавров заговорил с Западом "по понятиям"

Министр сказал, что "понятия" должны придерживаться и на международном уровне.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет добиваться выполнения Соединенными Штатами Америки и НАТО "гарантий безопасности". По крайней мере, сказал дипломат, понятий "пацан сказал — пацан сделал" должны придерживаться на международном уровне.

Об этом глава внешнеполитического ведомства РФ сказал в эфире российского пропагандистского телеканала.

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"Повторяю, мы заинтересованы в том, чтобы детально объяснить американским коллегам и всем союзникам по НАТО, что мы не можем довольствоваться обещаниями... Будем добиваться, чтобы все было по-честному. Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть такое понятие – "Пацан сказал — пацан сделал". По крайней мере, "понятия" должны придерживаться и на международном уровне", — сказал Лавров.

Заметим, что это не первое такое высказывание российской дипломатии. Так, 13 февраля посол России в Швеции Виктор Татаринцев заявил, что РФ "насрать" на введенные санкции.

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