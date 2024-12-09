Падение Асада – это катастрофа для Путина: британский офицер прогнозирует "еще больше домино"

Нынешние события в Сирии могут привести ко многим изменениям, среди которых начало завершения трех, возможно, четырех войн, развал так называемой оси зла – или начало нового темного времени, которое приведет еще к миллионам беженцев в Европу. Направление движения станет очевидным в течение нескольких дней.

Об этом говорится в статье The Telegraph экс-офицера британской армии Тима Коллинза, который служил в SAS и был командующим Royal Irish во время вторжения в Ирак в 2003 году.

В публикации говорится, что судьба президента Сирии Башара Асада всегда была тесно связана с судьбами мулл в Иране и президента России Владимира Путина в Кремле. Для своего укрепления иранский режим создал доверенных лиц на Ближнем Востоке и за его пределами. Шиитские муллы финансировались и были наставниками суннитского "Хамаса", находя общий язык в своей ненависти к Израилю и Западу. Они обеспечивали и были наставниками повстанцев-хуситов в Йемене, а также радикальных вооруженных формирований в Ираке.

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"Но жемчужиной в их подрывной короне всегда была "Хезболла": государство в государстве в Ливане. Потрясающее государство-клиент Сирия было ключевым союзником", – отмечается в статье.

Почему падение режима Асада – катастрофа для Путина?

Утром 8 декабря режим Асада пал. Россияне начали отчаянно эвакуировать свою военно-морскую базу в Тартусе. Все российские корабли фактически вышли оттуда в море несколько дней назад. Также идет эвакуация соседней российской авиабазы.

"Это катастрофа для Путина, учитывая, что сейчас у него нет доступа к теплой морской воде. Тартус сейчас или скоро будет оцеплен врагами, а Босфор закрыт для российских военных кораблей из-за продолжающейся войны в Украине. Незаконное вторжение Путина в Украину закрыло доступ к Средиземному морю с черноморских баз в Одессе и Севастополе, которые он больше не контролирует, и с Новороссийска. Российские военные корабли теперь могут добраться до Средиземного моря, лишь отправившись из Арктики или Балтики в долгое путешествие вокруг Европы через Гибралтар. Новорожденная российская база в Ливии сейчас серьезно скомпрометирована", – говорится в материале.

Британский офицер прогнозирует, что в то же время муллы в Тегеране теперь насторожятся и будут готовы к демонстрациям дома, когда их региональная империя будет разгромлена. Коллинз отмечает, что авантюра Ирана, направленная против соглашений Авраама между Израилем и умеренными арабскими королевствами, с использованием прокси-атаки под руководством ХАМАС 7 октября 2023 года, привела к уничтожению ХАМАС как военной силы. Это также привело к уничтожению руководства важнейшего регионального актива Ирана, "Хезболлы" и деградации военного могущества Тегерана настолько, что он не смог укрепить режим в Сирии. Теперь в Сирии возглавляемые Ираном вспомогательные военные силы – пакистанская Лива Зайнебиюн и афганская шиитская хазарская Фатемейюн – будут беглецами от повстанцев. Спонсорованные Ираном народные вооруженные формирования в Ираке будут бессильны перед лицом шагов правительства по поддержанию внутренней стабильности путем закрытия границ.

Кто победители в ситуации с падением режима Асада?

Коллинз назвал в статье победителей в ситуации в Сирии. Так, враг Асада – президент Турции Реджеп Эрдоган – делает шаг вперед в своем стремлении восстановить Османскую империю. Но также есть амбиции курдских группировок на юге. Британский офицер считает возможным альянс курдских группировок в Ираке, Иране и Сирии, чтобы создать курдскую сферу контроля от гор Ирана до Средиземного моря – потенциально с портом Тартус и независимым выходом для своих нефтяных богатств. Это даст Западу и Израилю надежного союзника в регионе.

В свою очередь, Израиль четко дал понять, что не желает вмешиваться в ситуацию в Сирии. Ливан столкнется с новыми потрясениями. Есть потенциал для того, чтобы избавиться от "раковой опухоли" — "Хезболлы", но также существует реальный риск новой гражданской войны с суннитскими и шиитскими группами, настроенными друг против друга.

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"Текучесть ситуации такая, что открывающиеся риски и возможности являются историческими. Я боюсь, что слабость угасающей администрации Байдена означает, что США вряд ли обретут потенциальные выигрыши, но с администрацией Трампа всего за несколько недель возможности вырисовываются большие", – говорится в статье.

Трамп мог бы использовать ситуацию в Сирии для достижения мира в Украине

По мнению Коллинза, новоизбранный президент США Дональд Трамп мог бы использовать ситуацию в Сирии для продвижения своих интересов в регионе и для достижения мира в Украине. Он будет рассказывать о падении режима в Иране, а также о последствиях такого развития событий. Это может быть время для поддержки умеренных сил в Ираке, чтобы создать нового стабильного и влиятельного партнера.

Офицер назвал несомненным, что война в Сирии находится на последней мили, как и войны в Газе и Ливане. По его мнению, также в скором времени стороны могут добиваться прекращения огня в Украине. Из-за возможности смены режима в Тегеране сомнительно сейчас выглядит будущее повстанцев-хуситов в Йемене.

"Ближайшие недели станут решающей эпохой, которую с интересом будут изучать историки будущего. Мы сейчас это переживаем", – резюмировал Коллинз.

К слову, ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас назвала падение режима Асада демонстрацией слабости России и Ирана.

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