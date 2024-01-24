Падение Ил-76: у Зеленского сообщили, когда прокомментируют ситуацию

Подоляк сказал журналистам, что нужно время для уточнения всех данных.

Комментарии со стороны Украины по падению российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области появятся чуть позже.

Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал изданию Reuters.

"Комментарии будут чуть позже. Нужно время, чтобы уточнить все данные", – говорится в коротком заявлении Подоляка.

Падение Ил-76 – что известно

24 января в Белгородской области РФ разбился тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76. Все находившиеся на борту погибли.

СМИ со ссылкой на источники указывали, что самолет мог перевозить ракеты С-300. А в России утверждают, что на борту якобы находились 65 украинских военнопленных, которых везли на обмен. Украина эту информацию пока не подтвердила и выясняет ситуацию.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости ТСН онлайн: 24 января, 14:00. Падение российского самолета Ил-76 на Белгородщине

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