"Падение качества воды в Украине, что приведет к эпидемиям": какую дезинформацию распространяет Кремль

Вражеские Telegram-каналы распространяют месседж о якобы падении качества водопроводной воды в Украине, использование которой может привести к эпидемиям.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации в социальных сетях.

Это сознательная дезинформация Кремля, который, распространяя подобные фейки, пытается спровоцировать панику среди населения и посеять уныние в способности властей обеспечить население качественной питьевой водой.

На самом деле проведены Минздрав за 9 месяцев т.г. почти 400 тыс. исследований питьевой воды централизованного водоснабжения по микробиологическим показателям и 670 тыс. по санитарно-химическим показателям не выявили никаких отклонений от санитарных норм. Областными центрами контроля и профилактики болезней Минздрава Украины за текущий год не зафиксирована ни одна вспышка, связанная с употреблением водопроводной воды, о чем ведомство сообщило 9 декабря на своем сайте.

Жители могут без риска пользоваться централизованным водоснабжением, в том числе и на деоккупированных территориях.

«Отмечаем: доверяйте только проверенным источникам информации», — говорится в сообщении.

Какие дезинформации распространяет Россия

Напомним, что РФ развернула в США мощную кампанию по дезинформации против Украины. Кремль сделал ставку на консервативных политиков США и медиасоюзников.

Также у России якобы есть информация о том, что "контрактники из США помогают готовить химические провокации в Украине". Мол, угроза применения химического оружия в Украине такова, что «сформирована и сохраняется».

Между тем российские пропагандисты распространяют дезинформацию о том, что "в Польше начали ставить на военный учет украинских мужчин": вроде бы "... с согласия ОП Украины Польша будет принудительно записывать прибывших в страну украинских мужчин в тренировочные лагеря для украинских военных".

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