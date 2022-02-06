Падение Киева за 48 часов и 5 млн беженцев: американские СМИ рассказали о худшем сценарии нападения РФ

Падение Киева за 48 часов и 5 млн беженцев: американские СМИ рассказали о худшем сценарии нападения РФ

Американские СМИ пишут, что Путин собрал уже 70% сил, необходимых для совершения крупнейшей военной операции на суше в Европе с 1945 года.

На прошлой неделе чиновники администрации Байдена сообщили конгрессменам и сенаторам США, что, по их мнению, российские военные собрали 70 процентов сил, необходимых для полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает New York Times и The Washington Post.

Чиновники якобы предупредили законодателей, что если Путин выберет самый агрессивный из своих вариантов, он сможет быстро окружить и захватить Киев и устранить демократически избранного президента страны Владимира Зеленского.

Когда ожидают вторжения

Американские чиновники считают, что Путин "не сдвинется с места" до второй половины февраля. До 15 февраля почва окончательно замерзнет, что облегчит перемещение тяжелых транспортных средств и оборудования.

Между тем, зимние Олимпийские игры в Пекине закончатся, что может помочь Путину избежать противостояния главой Китая Си Цзиньпином, который является критически важным союзником президента России.

Ранее в СМИ писали, что Си Цзиньпинь просил Путина отложить вторжение до окончания Олимпиады в Пекине, чтобы не портить информационную картинку. Однако и в Кремле, и в КНР эту информацию опровергли.

"Падение" Киева за два дня и миллионы беженцев

В NYТ также пишут, что на совещании обсудили возможный кризис с беженцами на европейском континенте. В США считают, что вторжение России приведет к бегству миллионов людей из Украины на Запад. В частности, прогнозируют побег до 5 миллионов украинских беженцев в Европу.

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По словам чиновников, американская разведка до сих пор не знает, принял ли Путин окончательное решение о вторжении. Но спутниковые снимки показывают, что он собрал все, что ему понадобится, чтобы совершить самую большую военную операцию на суше в Европе с 1945 года.

В администрации президента США, по информации американских СМИ, сообщили о пяти возможных сценариях нападения России. Наиболее агрессивный сценарий – захват Киева и замены власти в Украине. При этом в случае крупномасштабной наступательной операции Россия может за 48 часов занять Киев.

Другие сценарии

Некоторые европейские чиновники предполагают, что Путин мог бы совершить меньшую агрессию и проверить реакцию Запада, устроив кибератаки, чтобы парализовать украинскую электросеть и коммуникации.

Среди вариантов — вторжение только на востоке Украины или попытка разрезать страну пополам, примерно вдоль реки Днепр. Американские чиновники признали угрозу такой возможности, особенно если Путин хочет увидеть, приведет ли меньшая ли военная акция к еще большему разногласию в Европе относительно того, нужно ли вводить сокрушительные экономические санкции.

Фактор Китая

"Окно для дипломатического урегулирования кризиса, похоже, закрывается", — пишет Washington Post со ссылкой на свои источники.

Запад беспокоит недавняя встреча Путина и главы Китая Си Цзиньпина на открытии Зимних Олимпийских игр в Пекине. Лидеры двух стран опубликовали расширенное коммюнике, в котором подтвердили свое взаимное недовольство в отношении международного порядка, возглавляемого США: от расширения НАТО до сферы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Поскольку Соединенные Штаты и их союзники угрожали жесткими санкциями, которые могут остановить экспорт нефти и газа из России, среди прочего Москва и Пекин договорились о новом сотрудничестве в энергетической сфере.

Ранее сообщалось, о чем в Пекине договорились Путин и Си Цзиньпин.

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