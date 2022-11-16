Падение ракеты в Польше: Зеленский призвал приобщить украинских специалистов к международному следствию

Президент заверил, что украинская сторона следит за всеми заявлениями, работает с партнерами, защищает украинские интересы.

Совет Безопасности ООН соберется на заседание 16 ноября для обсуждения инцидента по падению ракеты на территории Польши.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении вечером, 16 ноября.

"Сегодня был длинный и тяжелый день. И сейчас, вечером, уже кажется, что события утра были по меньшей мере вчера или позавчера. Но день еще не заканчивается. Еще заседание Совбеза ООН по новой волне российского ракетного террора", – сказал Зеленский.

По словам президента, один из главных вопросов Совбеза – ситуация в Польше: выяснение всех обстоятельств того, как российская агрессия пересекла польскую границу.

Он заверил, что украинская сторона следит за всеми заявлениями, работает с партнерами, защищает украинские интересы.

"Украинская позиция очень прозрачна: мы стремимся установить все детали, каждый факт", – подчеркнул Зеленский.

Именно поэтому он призвал включить в группу международного следствия украинских специалистов, чтобы Украина получила доступ ко всем имеющимся у партнеров данным и к месту взрыва.

"Вся наша информация – в полном доступе, мы даем ее партнерам еще начиная с ночи, с тех первых часов, когда мир начал выяснять, что произошло", – подытожил он.

Падение ракеты на территории Польши: что известно

Напомним, что вечером, 15 ноября, российская ракета упала в пограничном селе в Польше вблизи украинской границы – Пшеводове. В результате атаки погибли два человека.

Сначала в заявлении польского МИД говорилось, что на территории страны действительно упала ракета российского производства. Впоследствии президент страны Анджей Дуда на брифинге заявил, что у него нет четких доказательств того, кто запустил ракету.

Британская газета The Guardian отметила, что США и Россия якобы отдельно друг от друга согласовали то, что падение ракет в Польше якобы было вызвано работой украинской ПВО.

В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что в Польше упала и взорвалась российская ракета, и предоставил доказательства этого.