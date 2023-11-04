Падение режима Путина: какой регион РФ первым объявит о независимости – экс-депутат Госдумы

Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев считает, что глава Чечни Рамзан Кадыров первым объявит о независимости региона после падения режима президента-диктатора России Владимира Путина.

Такое мнение он высказал в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, антиеврейские погромы в Дагестане свидетельствуют о межэтнической и межрелигиозной напряженности в российских регионах.

"Я считаю, что одним из первых, если просто не первым человеком, который объявит о независимости своего региона от Российской Федерации после падения Путина, будет Кадыров. И там еще будет конкуренция в Чечне – кто главный за отделение региона от России", — считает экс-депутат РФ.

Он также обратил внимание на реакцию Кадырова на события в Дагестане.

Как отметил Пономарев, Рамзан Кадыров отреагировал на антиеврейские митинги в Махачкале всего через два дня. И только тогда, когда из Кремля сказали, мол, а чего ты молчишь, надо высказываться, если ты лоялен.

"Только тогда он, согласно своему кавказскому темпераменту, конечно, заявил, что, мол, Путин – наш вождь, и вообще мы будем жестко реагировать на такое. Но до этого он молчал. Эта стихия, разожженная путинским режимом, путинской пропагандой, путинским телевидением, путинскими спецслужбами. И ни одной региональной элите просто не под силу это все ни остановить, ни как-то разрушить. Могут немного подруливать и паразитировать на этом, на этих волнах, присоединяться к ним для того, чтобы укрепить свою власть, но противостоять этому они совершенно не в состоянии. И даже Кадыров, являясь сильным лидером, этого сделать не может никак", — резюмировал Илья Пономарев.

Напомним, Рамзан Кадыров запретил чеченцам участвовать в "несанкционированных беспорядках" и пригрозил убийством. Его заявление касается антиеврейских митингов, которые, в частности, прокатились Дагестаном.

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