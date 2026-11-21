Владислав Косиняк-Камиш / © Associated Press

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Накануне утром, 20 ноября, беспилотник и две ракеты РФ упали в Польше. Одна «прилетела» в 30 км от места, где проходят военные учения «Коалиции желающих». Варшава просит союзников о помощи.

Об этом заявил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, пишет Polsat News.

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По его словам, нарушение польского воздушного пространства «не было случайным». Инцидент произошел во время международных военных учений «Коалиции желающих» в Новой Дембе, участие в которых принимают военные из 11 стран. В частности, из Польши, Франции, Великобритании, Германии и Швеции.

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Именно поэтому министр назвал атаку тесно скоординированным действием, направленной на разрушение сотрудничества между западными странами, которые в течение четырех лет поддерживают Украину в борьбе с российской агрессией.

«Это направлено против наших граждан, чтобы взорвать общественное сопротивление, чтобы разрушить сотрудничество в рамках НАТО, Европейского Союза и Коалиции желающих. Мы не можем этому поддаться, — заявил Косиняк Камыш.

Министр признал, что Польше необходимо усилить разведку, поддержать свою авиацию и системы противовоздушной обороны. На этом фоне он призывал союзников поддержать Варшаву в защите неба на восточном фланге НАТО.

«Нам нужна ваша поддержка, нам нужно ваше присутствие не только во время учений, но и во время реальных операций. Я хотел бы видеть большее участие наших партнеров по НАТО», — сказал он.

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Атака РФ на Польшу — что известно

Утром 20 ноября во время атаки РФ на Украину польский правительственный центр безопасности (RCB) разослал жителям Люблинского и Подкарпатского воеводств срочные уведомления об угрозе авиаудара. Впоследствии жители ряда населённых пунктов слышали сильные взрывы.

Польские военные заявили, что российские летающие объекты нарушили воздушное пространство страны. Глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что на территорию страны упали три российских объекта — две ракеты и, вероятно, реактивный беспилотник.

Военный эксперт Павел Лакийчук не исключает, что российская ракета могла целенаправленно лететь в направлении польского города Жешув, где расположен ключевой логистический хаб по поставке военной помощи Украине.

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