Падение российского дрона: соседняя страна впервые отреагировала решительными действиями

В ведомстве решительно осудили нарушение воздушного пространства республики и инцидент с беспилотником / © Getty Images

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Министерство иностранных дел Молдовы осудило нарушение воздушного пространства страны и возложило ответственность за инцидент в Россию. В этой связи Кишинев объявил работника российского посольства персоной нон решётки.

Об этом сообщает МИД страны.

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Поводом для реакции стал беспилотник, упавший в селе Коштельница Теленештского района в 100 метрах от жилого дома.

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По предварительным данным полиции, никто не пострадал, а территорию вокруг места падения сразу оцепили.

В МИД Молдовы назвали этот случай грубым нарушением суверенитета и прямой угрозой безопасности граждан. В ведомстве подчеркнули, что подобные инциденты недопустимы, они еще раз демонстрируют риски из-за агрессивной войны России против Украины.

По этому поводу высказалась и президент Молдовы Мая Санду. Она резко осудила инцидент и подчеркнула, что война России создает прямую угрозу для молдавских граждан.

Что предшествовало

23 октября полиция Молдовы заявила, что в селе Киштелница Теленештского района беспилотник упал на землю на расстоянии около 100 метров от жилого дома.

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Точная дата, когда был обнаружен дрон, полиция Молдовы не назвала, отметив лишь, что к правоохранителям «недавно» обратился местный житель.

Президент Молдовы Мая Санду впоследствии сообщила, российский дрон упал вблизи энергообъекта.

21 октября глава МВД Молдовы Даниэла Мисаил-Никитин сообщила, что сейчас рассматривается возможность перенесения украинских контрольно-пропускных пунктов на территорию Молдовы — чтобы уменьшить риски, вызванные войной России против Украины и российскими атаками вблизи государственной границы.

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