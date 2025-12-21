ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
565
Время на прочтение
1 мин

Падение Украины будет катастрофой для Венгрии — Орбан

Премьер Венгрии сделал неожиданное заявление об Украине, отметив важность мира.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Виктор Орбан

Виктор Орбан / © Associated Press

Будапешт не заинтересован в падении Украины, потому что такое развитие событий стало бы серьезной проблемой для Венгрии.

Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в своей речи, часть которой опубликована в соцсети X.

По его словам, падение Украины «будет катастрофой для Венгрии».

«Падение Украины будет серьезной проблемой для Венгрии. Поэтому падение Украины не только не в интересах Венгрии, а мы должны достичь прекрасного соглашения для того, чтобы этого не случилось», — объяснил он.

Орбан заверил, что стабильность в Украине «имеет большое значение для Венгрии», которая поставляет туда электроэнергию и газ.

«Между тем война каждый день ослабляет Украину. Мир — это единственное, что может ее укрепить. Каждый, кто действительно поддерживает Украину, должен стремиться к миру, и стремиться к нему сейчас», — добавил Обан.

Напомним, Орбан раскритиковал решение лидеров ЕС финансировать Украину и подверг сомнению факты российской агрессии.

Комментируя войну в Украине, Орбан заявил, что европейские лидеры якобы руководствуются моральными соображениями, помогая «стране, подвергшейся насилию», но в то же время выразил сомнение в том, кто именно является агрессором.

Дата публикации
Количество просмотров
565
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie