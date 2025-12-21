- Дата публикации
Падение Украины будет катастрофой для Венгрии — Орбан
Премьер Венгрии сделал неожиданное заявление об Украине, отметив важность мира.
Будапешт не заинтересован в падении Украины, потому что такое развитие событий стало бы серьезной проблемой для Венгрии.
Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в своей речи, часть которой опубликована в соцсети X.
По его словам, падение Украины «будет катастрофой для Венгрии».
«Падение Украины будет серьезной проблемой для Венгрии. Поэтому падение Украины не только не в интересах Венгрии, а мы должны достичь прекрасного соглашения для того, чтобы этого не случилось», — объяснил он.
Орбан заверил, что стабильность в Украине «имеет большое значение для Венгрии», которая поставляет туда электроэнергию и газ.
«Между тем война каждый день ослабляет Украину. Мир — это единственное, что может ее укрепить. Каждый, кто действительно поддерживает Украину, должен стремиться к миру, и стремиться к нему сейчас», — добавил Обан.
Напомним, Орбан раскритиковал решение лидеров ЕС финансировать Украину и подверг сомнению факты российской агрессии.
Комментируя войну в Украине, Орбан заявил, что европейские лидеры якобы руководствуются моральными соображениями, помогая «стране, подвергшейся насилию», но в то же время выразил сомнение в том, кто именно является агрессором.