Пагубные политические цели: США обсудили с Германией меры, лишающие РФ возможности манипулировать поставками газа

Также стороны обсуждали ситуацию в Афганистане, включая усилия по продолжение гуманитарной помощи этой стране.
Гарантии того, что Россия не сможет использовать экспорт газа в пагубных целях, стали одной из тем переговоров президента США Джо Байдена с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и вице-канцлером Олафом Шольцем.
Об этом сообщает Белый дом.
"Президент Байден подчеркнул важность продолжения работы для реализации совместного соглашения США и Германии по поддержке Украины и энергетической безопасности Европы с целью гарантировать, что Россия не сможет манипулировать поставками природного газа ради пагубных политических целей", - говорится в документе.
Также стороны обсуждали ситуацию в Афганистане, включая усилия по продолжение гуманитарной помощи этой стране.
Кроме того Байден поздравил Меркель, которая должна покинуть пост канцлера, в связи с более чем 16 годами ее руководящей работы на благо трансатлантических отношений.
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