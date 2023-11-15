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Палата представителей приняла законопроект: дополнительной помощи Украине или Израилю нет

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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Палата представителей приняла законопроект: дополнительной помощи Украине или Израилю нет

Законопроект не предусматривает дополнительной помощи Израилю или Украине / Фото: Associated Press

Палата представителей приняла законопроект о финансировании во избежание прекращения работы правительства

Палата представителей приняла законопроект спикера Майка Джонсона о финансировании, чтобы предотвратить остановку работы правительства.

Об этом пишет CNN.

Он был одобрен на двухпартийной основе 336 голосами против 95, из которых 209 голосов поступило от демократов.

Против законопроекта выступили 93 республиканца и два демократа.

Теперь Сенат должен будет одобрить этот законопроект до пятницы.

Двухэтапный план продолжает финансирование до 19 января для приоритетов, включая военное строительство, дела ветеранов, транспорт, жилищное строительство и министерство энергетики. Остальное – все, что не охвачено первым шагом – будет финансироваться до 2 февраля.

Предложение не предусматривает дополнительную помощь Израилю или Украине.

Напомним, издание The Economist пишет, что западные чиновники все чаще начинают говорить о том, что война России против Украины может затянуться еще на пять лет.

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Дата публикации
Просмотры
1165
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