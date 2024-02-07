Палата представителей провалила законопроект республиканцев о помощи только Израилю

Во вторник Палата представителей Конгресса США отклонила предложенный республиканцами законопроект о выделении Израиля 17,6 миллиарда долларов, поскольку демократы заявили, что хотят проголосовать за более широкое мероприятие, которое также будет предусматривать помощь Украине, международное гуманитарное финансирование и новые деньги для безопасности границ.

Об этом информирует Reuters.

Голосование состоялось 250 голосами против 180 голосов, поскольку оно было подано по ускоренной процедуре, требовавшей большинства в две трети голосов для принятия. Голосование проходило в основном по партийному признаку, хотя 14 республиканцев выступили против законопроекта, а 46 демократов поддержали его.

"Помощь для Израиля – одного из крупнейших получателей внешней помощи США – традиционно получает мощную поддержку обеих партий в Конгрессе. Но многие оппоненты назвали законодательный акт Палаты представителей политическим приемом республиканцев, чтобы отвлечь внимание от их оппозиции к законопроекту Сената стоимостью 118 миллиардов долларов, который объединяет в себе пересмотр иммиграционной политики США и новое финансирование безопасности границ с миллиардами долларов экстренной помощи Украине, Израилю и партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе", — пишет издание.

Спикер Палаты представителей Республиканской партии Майк Джонсон заявил, что законопроект в Сенате "мертв после поступления" в палату еще до того, как он был представлен. Лидеры республиканцев в Сенате заявили во вторник, что они не думают, что эта мера получит достаточное количество голосов для принятия.

«Это ничего не дает и задерживает оказание помощи нашим союзникам и оказание гуманитарной помощи», — сказала конгрессмен Роза ДеЛауро, главный демократ в Комитете по ассигнованиям Палаты представителей, призывая оппозицию против законопроекта, касающегося только Израиля.

"Наши союзники сталкиваются с угрозами существованию, а наши друзья и враги по всему миру наблюдают, ожидая, как ответит Америка", — резюмировала она.

Напомним, спикер Палаты представителей назвал законопроект о выделении дополнительного финансирования на нужды нацбезопасности, в частности для Украины, Израиля и южной границы Соединенных Штатов, "мертвым". Отметим, что сенаторы-республиканцы начинают массово дезертировать в преддверии голосования, которое состоится 7 февраля.

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