Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Украине и новые санкции против России

Конгресс / © pixabay.com

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Палата представителей США 4 июня приняла законопроект Ukraine Support Act, предусматривающий более 1 миллиарда долларов безвозвратной помощи для Украины, а также до 8 миллиардов долларов в виде кредитной поддержки для оборонных нужд и послевоенного восстановления страны.

Об этом пишет The Hill

За документ проголосовали 226 конгрессменов, против 195. Решающую роль сыграла поддержка демократов, а также 18 республиканцев и одного независимого законодателя, выступивших вопреки позиции партийного руководства.

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Законопроект также предусматривает жесткие санкции против ключевых секторов российской экономики, в частности, финансовой, энергетической и горнодобывающей отраслей. Кроме того, документ усиливает экспортный контроль и вводит ограничения в отношении российских должностных лиц.

Для вынесения документа на голосование его сторонники использовали процедуру discharge petition, позволяющую обойти руководство Палаты представителей при поддержке большинства депутатов.

Впрочем, дальнейшая судьба законопроекта остается неопределенной. Для вступления его в силу еще должен одобрить Сенат США, где аналогичные инициативы до сих пор не рассматривались из-за позиции республиканского руководства. В случае принятия документа также может столкнуться с президентским вето.

На фоне дискуссий в Вашингтоне о поддержке Киева тема военной помощи Украине остается одной из ключевых в Конгрессе США.

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Ранее президент Владимир Зеленский заявил , что вопрос Украины пока не является главным приоритетом для США. По словам президента, Украина до сих пор ожидает прибытие американской переговорной группы , однако процесс затягивается из-за других международных кризисов.

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