Палата представителей США приняла резолюцию в поддержку Украины: требует вывода всех российских сил

Палата представителей США приняла резолюцию в поддержку Украины: требует вывода всех российских сил

Конгрессмены требуют незамедлительного прекращения огня.

Палата представителей США приняла резолюцию, в которой заявила о поддержке суверенитета Украины и призвала к немедленному прекращению огня и выводу всех российских сил с территории Украины.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Согласно итогам голосования, законодатели от обеих партий почти единогласно поддержали резолюцию - 426 голоса "за" и три "против".

В резолюции, которая не является обязательной к исполнению, говорится, что законодатели поддерживают украинский народ в его борьбе.

Конгрессмены требуют незамедлительного прекращения огня и вывода всех российских сил с территории Украины.

В документе также содержится призыв к США и их союзникам оказать дополнительную и немедленную помощь в области оборонной безопасности, чтобы помочь Украине справиться с бронетанковыми, воздушно-десантными и другими угрозами.

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Отмечается, что американские законодатели никогда не признают и не поддержат какого-либо незаконного лидера или правительство, контролируемое Россией, установленного с применением силы.

Законодатели отметили, что поддерживают дальнейшее введение санкций в координации с союзниками и партнерами США с целью полной экономической изоляции Москвы.

Сенат также принял аналогичную резолюцию в прошлом месяце в поддержку Украины.