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Палата представителей США приняла резолюцию в поддержку Украины: требует вывода всех российских сил

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Палата представителей США приняла резолюцию в поддержку Украины: требует вывода всех российских сил

Associated Press

Конгрессмены требуют незамедлительного прекращения огня.

Палата представителей США приняла резолюцию, в которой заявила о поддержке суверенитета Украины и призвала к немедленному прекращению огня и выводу всех российских сил с территории Украины.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина". 

Согласно итогам голосования, законодатели от обеих партий почти единогласно поддержали резолюцию - 426 голоса "за" и три "против".

В резолюции, которая не является обязательной к исполнению, говорится, что законодатели поддерживают украинский народ в его борьбе. 

Конгрессмены требуют незамедлительного прекращения огня и вывода всех российских сил с территории Украины. 

В документе также содержится призыв к США и их союзникам оказать дополнительную и немедленную помощь в области оборонной безопасности, чтобы помочь Украине справиться с бронетанковыми, воздушно-десантными и другими угрозами. 

Отмечается, что американские законодатели никогда не признают и не поддержат какого-либо незаконного лидера или правительство, контролируемое Россией, установленного с применением силы. 

Законодатели отметили, что поддерживают дальнейшее введение санкций в координации с союзниками и партнерами США с целью полной экономической изоляции Москвы.

Сенат также принял аналогичную резолюцию в прошлом месяце в поддержку Украины.

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Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 5840 человек,
  • самолетов – 30,
  • вертолетов – 31,
  • танков – до 211,
  • боевых бронированных машин ‒ 862,
  • артиллерийских систем – 85,
  • средства ПВО – 9,
  • РСЗО - 40,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • легкие скоростные катера – 2 единицы,
  • автомобильной техники – 355.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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