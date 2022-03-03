Палата представителей США приняла резолюцию в поддержку Украины: требует вывода всех российских сил

Конгрессмены требуют незамедлительного прекращения огня.
Палата представителей США приняла резолюцию, в которой заявила о поддержке суверенитета Украины и призвала к немедленному прекращению огня и выводу всех российских сил с территории Украины.
Об этом пишет "Интерфакс-Украина".
Согласно итогам голосования, законодатели от обеих партий почти единогласно поддержали резолюцию - 426 голоса "за" и три "против".
В резолюции, которая не является обязательной к исполнению, говорится, что законодатели поддерживают украинский народ в его борьбе.
Конгрессмены требуют незамедлительного прекращения огня и вывода всех российских сил с территории Украины.
В документе также содержится призыв к США и их союзникам оказать дополнительную и немедленную помощь в области оборонной безопасности, чтобы помочь Украине справиться с бронетанковыми, воздушно-десантными и другими угрозами.
Отмечается, что американские законодатели никогда не признают и не поддержат какого-либо незаконного лидера или правительство, контролируемое Россией, установленного с применением силы.
Законодатели отметили, что поддерживают дальнейшее введение санкций в координации с союзниками и партнерами США с целью полной экономической изоляции Москвы.
Сенат также принял аналогичную резолюцию в прошлом месяце в поддержку Украины.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – 5840 человек,
- самолетов – 30,
- вертолетов – 31,
- танков – до 211,
- боевых бронированных машин ‒ 862,
- артиллерийских систем – 85,
- средства ПВО – 9,
- РСЗО - 40,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
- легкие скоростные катера – 2 единицы,
- автомобильной техники – 355.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
- В Киеве российская ракета попала в многоэтажку: фото и видео
- Последствия обстрела Россией жилого дома в Киеве: двое погибших и шестеро тяжело раненых (видео)
- Как выглядит киевская многоэтажка после ночного ракетного обстрела: фото, видео
- Появились фото ракетных обстрелов в Киеве
- Оккупанты обстреливают Чернигов из "градов" — ОГА
- Российские войска обстреляли Харьков – улицы города укрыли неразорвавшиеся снаряды
- Российские оккупанты ракетами обстреляли Бровары, есть раненные: видео
- После переговоров Россия запустила по Киеву баллистические ракеты: видео мощного взрыва.