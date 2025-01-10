Палата представителей США приняла санкции против Международного уголовного суда в ответ на ордер Нетаньяху

Палата представителей США приняла законопроект о применении санкций к должностным лицам Международного уголовного суда в ответ на то, что суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Об этом пишет CNN.

Преследование МКС Нетаньяху вызвало отрицательную реакцию со стороны республиканцев и демократов в Конгрессе. Ожидается, что Сенат под руководством Республиканской партии последующим рассмотрит законопроект.

На Капитолийском холме сохраняется широкая поддержка обеих партий военной помощи США Израилю, но контроль над поддержкой США войны Израиля против ХАМАС усилился с обострением гуманитарного кризиса в Газе. Этот вопрос вызвал разногласия в Демократической партии, поскольку прогрессисты резко критиковали израильское правительство.

В прошлом году Международный уголовный суд выдал ордера на арест Нетаньяху, бывшего министра обороны Израиля Йоава Галланта и высокопоставленного чиновника ХАМАСа, обвинив их в военных преступлениях во время и после нападений ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Офис премьер-министра отверг ордера как "абсурдные и антисемитские".

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Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Бартошевский в комментарии польской газете Rzeczpospolitа заявил, что в случае прибытия премьер-министра Беньямина Нетаньяху в Польшу он будет арестован в соответствии с обязательствами страны перед Международным уголовным судом (МКС).

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