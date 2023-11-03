Палата представителей США приняла законопроект про 14,3 миллиарда долларов помощи Израилю, но не Украине

Палата представителей США приняла законопроект о предоставлении Израилю помощи в размере 14,3 миллиарда долларов, поскольку он ведет войну против ХАМАС – этот шаг влечет за собой столкновение с возглавляемым Демократической партией Сенатом в первом тесте на лидерство для спикера Майка Джонсона.

Об этом пишет CNN.

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер назвал законопроект Республиканской партии Палаты представителей «глубоко ошибочным предложением», что Сенат не будет его рассматривать.

Демократы возражают против того, что законопроект не предусматривает помощь Украине и предусматривает сокращение финансирования Службы внутренних доходов. Палата представителей проголосовала так – 226 против 196. Двое республиканцев выступили против законопроекта, а 12 демократов поддержали его.

Демократы призвали к помощи Израиля совмещать дополнительную помощь безопасности Украины в войне против России.

В Сенате есть двухпартийная поддержка помощи Израилю и дальнейшей помощи Украине. Но в Палате представителей многие республиканцы выступают против предоставления дополнительной помощи Украине, что порождает разногласия между двумя палатами.

Напомним, что президент США Джо Байден наложит вето на законопроект с помощью Израиля без Украины. Ибо оба направления помощи важны.

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