Палата представителей США проголосовала за выделение Украине почти $14 млрд

Палата представителей США проголосовала за выделение Украине почти $14 млрд

Цель помощи — укрепить Украину в борьбе с российскими силами и оказать гуманитарную помощь гражданам, которые в этом нуждаются.

Палата представителей Конгресса США в среду проголосовала за оказание помощи Украине в размере 13,6 млрд. долларов.

Об этом сообщает Reuters.

Помощь Украине имеет целью укрепить ее военный потенциал в борьбе с российскими силами и оказать гуманитарную помощь гражданам, в том числе примерно 1,5 млн беженцев, уже ищущих безопасности за рубежом.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси отметила, что 13,6 млрд долларов, вероятно, будут только вершиной гораздо более широкой помощи.

"Всем нам придется сделать больше, чтобы в ближайшие недели, месяцы и в долгосрочной перспективе помочь Украине восстановиться", — сказала Пелоси.

Глава комитета по ассигнованиям Палаты представителей Роза Делауро заявила, что пакет помощи Украине "поможет украинскому народу в самый отчаянный час нужды".

Республиканцы также одобрили это решение – редкое проявление двухпартийности в глубоко разделенном Конгрессе.

Напомним, что МВФ утвердил решение о выделении Украине 1,4 миллиарда долларов.

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