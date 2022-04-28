Палата представителей США утвердила законопроект о ленд-лизе для Украины

Палата представителей США утвердила законопроект о ленд-лизе для Украины

Регламентный комитет Палаты представителей США 28 апреля утвердил законопроект о ленд-лизе для Украины.

Полное название документа – акт S. 3522 – Закон о ленд-лизе в защиту демократии в Украине (The Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022).

"Палата утвердила законопроект о ленд-лизе 2022 года о защите демократии Украины 220-205 голосами", – говорится в сообщении.

Чтобы документ стал законом и вступил в силу, его должен подписать президент США Джо Байден.

Напомним, 7 апреля Сенат США единогласно принял законопроект о возобновлении программы времен Второй мировой войны (ленд-лиза).

Программа позволит президенту США Джо Байдену эффективнее отправлять в Украину оружие и де-факто дарить оборудование с положениями, предусматривающими, что страны-получатели должны вернуть деньги Штатам позже.

Сенаторы объяснили, что поддержали предложение, поскольку украинские военные доказали, что могут отбиваться от российских войск.

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