Палестинская группировка подтвердила перемирие с Израилем: детали

Палестинская группировка «Исламский джихад» заявила, что согласилась на прекращение огня с Израилем.
Об этом пишет "Радио Свобода".
Перемирие заключили, чтобы положить конец интенсивному конфликту, в результате которого погибли по меньшей мере 36 палестинцев, в том числе 11 детей, и более 300 получили ранения.
Высокопоставленный представитель группировки «Исламский джихад» объявил 7 августа, что достигнутое при посредничестве Каира соглашение о прекращении огня «содержит обязательство Египта работать над освобождением двух заключенных» из израильского заключения. Один из заключенных является высокопоставленной фигурой в политическом крыле Исламского джихада, сообщили в группировке.
Напомним, 5 августа Армия обороны Израиля начала военную операцию "Рассвет" в Секторе Газа против террористической организации "Исламский джихад".
В тот же день территорию Израиля атаковали ракетами из Сектора Газы. Поэтому ЦАХАЛ начал наносить авиаудары по объектам "Исламского джихада" в секторе Газа.
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