"Палестинский сценарий" оккупации Украины: что говорит Белый дом о статье The Times

В СМИ написали, что оккупацию Израилем Западного берега реки Иордан могут использовать в качестве модели прекращения войны в Украине. Белый дом опровергает.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Действительно ли США и Россия обсуждали израильскую оккупацию Западного берега как модель прекращения войны в Украине.

© УНИАН

В Белом доме возразили обсуждение плана оккупации части Украины Россией по примеру Западного берега реки Иордан.

Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

«Это совершенно ложная и небрежно сделанная публикация от The Times», — написала Анна Келли.

Напомним, издание The Times со ссылкой на собственные источники сообщало, что Стив Уиткофф обсуждал с россиянами прекращение войны в Украине, предусматривающее «палестинскую модель» оккупации украинских территорий. Россия имела бы военный и экономический контроль над оккупированной частью Украины под собственным руководящим органом, подобно фактическому правлению Израиля над палестинской территорией.

Ранее вице-президент США Джей Ди Венс заверил, что Дональд Трамп не будет навязывать Владимиру Зеленскому мирное соглашение с Россией.

