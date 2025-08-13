- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 246
- Время на прочтение
- 1 мин
"Палестинский сценарий" оккупации Украины: что говорит Белый дом о статье The Times
В СМИ написали, что оккупацию Израилем Западного берега реки Иордан могут использовать в качестве модели прекращения войны в Украине. Белый дом опровергает.
В Белом доме возразили обсуждение плана оккупации части Украины Россией по примеру Западного берега реки Иордан.
Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.
«Это совершенно ложная и небрежно сделанная публикация от The Times», — написала Анна Келли.
Напомним, издание The Times со ссылкой на собственные источники сообщало, что Стив Уиткофф обсуждал с россиянами прекращение войны в Украине, предусматривающее «палестинскую модель» оккупации украинских территорий. Россия имела бы военный и экономический контроль над оккупированной частью Украины под собственным руководящим органом, подобно фактическому правлению Израиля над палестинской территорией.
Ранее вице-президент США Джей Ди Венс заверил, что Дональд Трамп не будет навязывать Владимиру Зеленскому мирное соглашение с Россией.