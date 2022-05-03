Палица считает, что парламент, где не понимают угрозу "ОПЗЖ", должен быть распущен Актуально

Палица считает, что парламент, где не понимают угрозу "ОПЗЖ", должен быть распущен Актуально

Лидер партии "За майбутнє" призвал арестовать нардепов, блокирующих принятие решения о запрете посещения заседаний ВР депутатами от "ОПЗЖ".

Если в Верховной Раде не понимают, что все без исключения члены фракции "Оппозиционная платформа – За Жизнь" являются представителями врага, которые ждут "русского мира", то такой парламент должен быть распущен. Об этом заявил народный депутат Игорь Палица, лидер партии "За майбутнє", которая инициировала обращение к председателю ВР по поводу запрета депутатам бывшей "ОПЗЖ" участвовать в работе парламента.

"Если эта Верховная Рада не поймет, что все члены "ОПЗЖ" являются представителями врага, без исключения, которые ожидадали и ожидают, что "русский мир" придет, то такой Парламент должен быть либо распущен, либо арестованы те деятели, которые блокируют принятие решения о запрете посещения депутатами от "ОПЗЖ" заседаний ВР! Идет война, и играть и заигрывать с врагом никому нельзя разрешать!", — подчеркнул Игорь Палица.

Как сообщил народный депутат Тарас Батенко в эфире национального телемарафона "Единые новости", Регламентный Комитет ВР заявляет, что нет законодательного механизма для запрета участия в заседаниях парламента фракции "ОПЗЖ".