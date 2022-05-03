Палица считает, что парламент, где не понимают угрозу "ОПЗЖ", должен быть распущен

Лидер партии "За майбутнє" призвал арестовать нардепов, блокирующих принятие решения о запрете посещения заседаний ВР депутатами от "ОПЗЖ".
Если в Верховной Раде не понимают, что все без исключения члены фракции "Оппозиционная платформа – За Жизнь" являются представителями врага, которые ждут "русского мира", то такой парламент должен быть распущен. Об этом заявил народный депутат Игорь Палица, лидер партии "За майбутнє", которая инициировала обращение к председателю ВР по поводу запрета депутатам бывшей "ОПЗЖ" участвовать в работе парламента.
"Если эта Верховная Рада не поймет, что все члены "ОПЗЖ" являются представителями врага, без исключения, которые ожидадали и ожидают, что "русский мир" придет, то такой Парламент должен быть либо распущен, либо арестованы те деятели, которые блокируют принятие решения о запрете посещения депутатами от "ОПЗЖ" заседаний ВР! Идет война, и играть и заигрывать с врагом никому нельзя разрешать!", — подчеркнул Игорь Палица.
Как сообщил народный депутат Тарас Батенко в эфире национального телемарафона "Единые новости", Регламентный Комитет ВР заявляет, что нет законодательного механизма для запрета участия в заседаниях парламента фракции "ОПЗЖ".