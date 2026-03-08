Палки в колеса: что ждет Украину, если Орбан сохранит власть в Венгрии после выборов

Выборы в Венгрии: чего ждать Зеленскому, если Орбан сохранит власть / © Associated Press

Венгерская правоцентристская партия Тиса опережает правящую партию премьер-министра Виктора Орбана Фидес накануне выборов 12 апреля, показывают данные социологов. Однако существует вероятность, что Орбан и дальше останется у власти.

Как тогда будут развиваться отношения Будапешта и Киева, которые, казалось бы, находятся на самом плохом уровне за все время независимости, рассказал бывший министр иностранных дел Павел Климкин, передают Новости.LIVE.

В частности, недавно Венгрия заблокировала 90 млрд евро для Украины.

«Венгры заблокировали — там есть дополнительные варианты, как это разрулить. Они все чего-то стоят, в политическом смысле, не в деньгах, конечно. Если Орбан останется, он будет вставлять нам палки колеса и требовать уступок на каждом этапе», — предположил дипломат.

Что нужно делать Украине

Климкин считает, что Украине нужно договариваться с Венгрией вперед.

«Я думаю, что договариваться нужно „на берегу“, на весь процесс дальше. Можно ли это сделать, можно, если мы говорим с ним вместе с европейцами, с ключевыми европейскими странами. Он (Орбан — Ред.) зависит от немецкого, от другого (европейского — Ред.) бизнеса и мы это все прекрасно знаем. Удастся ли нам это — я уверен, мы не должны торопиться, поскольку процесс вступления (в ЕС — Ред.) не будет мгновенным. Мы прекрасно понимаем, что нам все на половину, половинчатые, на четверть истории со вступлением не очень подходят. И для нас важно понять, как Венгрия будет пытаться продвигать свои желания», — размышляет бывший глава МИД.

Климкин напомнил, что когда была блокада на украинско-польской границе, все равно трафик через украинско-венгерскую границу функционировал.

По мнению дипломата, при всей залуженной критике от украинцев в адрес Орбана, у венгерского премьера «есть смысл здравого смысла».

«Сейчас они (власти Венгрии — Ред.) занимаются шантажом, в связи с нефтепроводом „Дружба“. Они хотят нефти. Они прекрасно понимают, что это самый лучший путь, другое будет дороже. Здесь тоже нужно искать варианты, но опять-таки сказать, что договариваться да, а шантаж нет. И это классический случай, как они хотят договариваться. Мы должны им сказать, что мы можем и умеем договариваться, но так, чтобы это работало на всех, а не только на них», — подытожил Павел Климкин.

Последние скандалы с Венгрией

Инкассаторы

6 марта Венгрия захватила инкассаторов Ощадбанка, которые перевозили 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и 9 килограммов золота между Райффайзен Банк Австрия и Ощадбанком Украины. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал такие действия Будапешта государственным терроризмом, рэкетом и взятием заложников. Наконец, инкассаторы вернулись в Украину.

Сканадал из-за шутки Зеленского

5 марта президент Зеленский выразил надежду, что «одно лицо в ЕС» не будет блокировать транш в $90 млрд, намекая на Орбана.

«Иначе дадим адрес этого лица нашим Вооруженным силам, пусть они ему звонят и будут общаться с ним на своем языке», — заявил президент Украины. Эта фраза объединила венгерские власти и оппозицию против Украины.

Освобождены украинские пленные в Будапеште

Напомним, что во время встречи главы МИД Украины Сигарто и Путина в Москве российский диктатор приказал освободить из плена двух военнослужащих ВСУ, имеющих венгерские паспорта. Этих пленных венгерский министр забрал в Венгрию своим самолетом.

Из-за этого инцидента 5 марта в МИД Украины был вызван и.о. временного поверенного по делам посольства Венгрии. Координационный штаб по обращению с военнопленными вообще осудил передачу этих двух пленных из российского плена венгерской стороне и подчеркнул, что это «грубое нарушение Международного гуманитарного права».