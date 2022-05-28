Новая посол США Бриджит Бринк получила визу для работы в Украине. Эту визу ей передала посол Украины в США Оксана Маркарова.

Украинская дипломат отметила, что очень ожидает активную совместную работу в определяющее время борьбы за независимость и демократию.

Об этом Маркарова написала в Сети 28 мая.

"Большое удовольствие выдать визу и встретиться с коллегой – новым Послом США в Украине Бриджит Бринк. Украина всегда имела лучших руководителей американского дипломатического представительства, которые были не только высокопрофессиональными дипломатами, но и прекрасными людьми и примерами публичного служения. И этот раз не стал исключением!", – говорится в сообщении.

"Очень ожидаю активную совместную работу в определяющее время нашей борьбы за независимость и демократию", — добавила посол Украины в США.

Напомним, 19 мая Сенат утвердил дипломата Бринк на должность посла США в Украине. Это произошло на следующий день после того, как государство официально возобновило работу своего посольства в Киеве.

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