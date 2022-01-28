"Паника лишняя": Зеленский рассказал о ДРГ, которые действуют не только на Донбассе, но и во многих регионах

"Паника лишняя": Зеленский рассказал о ДРГ, которые действуют не только на Донбассе, но и во многих регионах

Президент заверил, что украинские силовики способны противостоять и выявлять ДРГ.

Для дестабилизации ситуации в Украине диверсионно-разведывательные группы под кураторством России действуют как на линии фронта на Донбассе, так и на свободной территории государства далеко вглубь страны.

Об этом 28 января президент Украины Владимир Зеленский сказал во время брифинга для иностранных СМИ.

"Мы понимаем, когда работают ДРГ, как работают ДРГ. Они работают как на Донбассе, на территории, которую мы контролируем, так и работают, честно говоря, во многих областях нашего государства. Сейчас не хочу, чтобы какая-то паника была лишняя. Мы справляемся с такими вопросами внутренними нашими силами. Партнеры нам помогают", – сказал глава государства.

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