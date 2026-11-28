Владимир Путин. / © Associated Press

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Кремль пытается скрыть последствия украинских ударов по территории РФ и оккупированных землях на фоне ужесточения атак. Москва планирует ввести уголовную ответственность за распространение какой-либо информации об атаках ВСУ и операциях, которые не будут одобрены российскими властями.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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На днях в Госдуму внесли три законопроекта, предусматривающих административную и уголовную ответственность за распространение несогласованной с властями информации об украинских ударах по территории России.

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В частности, Кремль хочет получить контроль над освещением последствий атак украинских дронов, ракет и артиллерии по военной технике, производственным и складским объектам. Также предлагается запретить неофициальные сообщения о диверсиях, терактах и покушениях на российских чиновников и силовиков.

Второй законопроект предусматривает штрафы до 500 тыс. рублей для граждан России, разоблаченных в распространении информации о последствиях украинских ударов. В то же время иностранцам грозит депортация в дополнение к штрафам.

Третий законопроект предлагает ввести в Уголовный кодекс России новые положения, которые позволят властям штрафовать рецидивистов на сумму до 300 тыс. рублей или заключать их в тюрьму до трех лет. Законопроект также позволит российским чиновникам приговаривать нарушителей к пяти годам, если распространение несанкционированной информации привело к дополнительным убыткам, даже если обвиняемый ранее не сталкивался со штрафами за предыдущие публикации.

Авторы законодательства намекнули, что власти пытаются улучшить оперативную безопасность, поскольку видеозаписи из открытых источников в социальных сетях подтверждают украинские цели и оценку боевых убытков.

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«Остается непонятным, помогут ли эти ограничения устранить проблемы с безопасностью российских военных объектов и усилить контроль Кремля над интернетом», — отмечают американские аналитики.

Отмечается, что российские Z-блоггеры уже обратили внимание на размытые формулировки законопроектов: они не определяют четко, что будет считаться распространением информации. Это может позволить властям угрожать уголовным преследованием широкому кругу граждан.

Один милблогер жаловался, что власти могут одинаково арестовывать за публикацию видеозаписей последствий удара или за простое обсуждение удара приватно. Милблогер подверг критике законодательство и пришел к выводу, что в нынешнем виде оно фактически запретит россиянам даже вспоминать об украинских ударах по России, не нарушая закон.

«Расплывчатая формулировка законодательства может свидетельствовать о том, что Кремль становится все более чувствительным к дискурсу в российском онлайн-информационном пространстве о своей неспособности защититься от ударов Украины и пытается найти пути для содействия самоцензуре среди россиян», — говорится в отчете ISW.

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Российские оккупационные власти уже вводили подобные ограничения за распространение информации об ударах на захваченных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой областей и в Крыму. Однако это не помешало пользователям соцсетей публиковать данные об атаках ВСУ и деятельности партизан.

Российские военные блоггеры признают, что предыдущие попытки Кремля скрыть последствия украинских ударов оказались недостаточными, умалчивание реальных последствий и размытые официальные сообщения Минобороны РФ подрывают доверие россиян к власти. За неимением достоверной информации граждане все чаще обращаются к украинским информационным ресурсам.

По мнению Z-блоггеров, новые ограничения вряд ли изменят ситуацию: россияне будут и дальше искать подробности украинских атак, а видео и сообщения об их последствиях продолжат появляться в сети. В то же время усиление цензуры может еще больше подорвать доверие к официальным заявлениям Кремля.

Напомним, российский генерал в отставке Леонид Ивашов призвал отстранить от власти президента-диктатора Владимира Путина. путём государственного переворота. Эксвоенный выступил с резкой критикой «фюрера» после мощной атаки Украины на Крымский мост, стоимость которого оценивается в три миллиарда фунтов стерлингов. Удар поставил под угрозу важные логистические маршруты и сообщения с оккупированным полуостровом.

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