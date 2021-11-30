Паниковать не надо, но стоит побеспокоиться из-за "Омикрона": Байден назвал американские вакцины лучшими в мире

Паниковать не надо, но стоит побеспокоиться из-за "Омикрона": Байден назвал американские вакцины лучшими в мире

Президент призвал всех, кто старше 18 лет и кто привился полностью до начала июня, вакцинироваться бустерной дозой.

Президент США Джо Байден заявил, что по поводу нового варианта "Омикрона" паниковать не надо, но стоит побеспокоиться.

Об этом пишет "Интерфакс".

"У нас есть лучшая вакцина в мире, лучшее лекарство, лучшие ученые, и с каждым днем у нас все больше информации. Мы будем бороться с этим вариантом научными и изученными методами и скоростью, а не хаосом и путаницей", - сказал Байден.

Президент призвал всех, кто старше 18 лет и кто привился полностью до начала июня, вакцинироваться бустерной дозой. Мол, следует начинать вакцинироваться и детям старше пяти лет.

Байден добавил, что ограничительные меры не будут нужны, если люди вакцинированы и носят маски.

Напомним:

На фоне обнаружения нового штамма коронавируса подорожали бриллианты. В минувшие выходные из-за опасений, что будет сбой в поставках из африканских стран, где зафиксированы вспышки нового штамма коронавируса "Омикрон", мировые цены на необработанные бриллианты выросли на 10%.

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