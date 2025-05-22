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Папа Лев XIV как миротворец: может ли Ватикан стать посредником между Россией и Украиной
Папа Лев XIV может стать посредником в мирных переговорах между Россией и Украиной. Ватикан уже получил поддержку от Трампа и Мэлони. Но помешает — санкции, логистика и позиция Кремля.
После своего недавнего избрания Папа Лев XIV может получить еще одну важную миссию — стать посредником в переговорах между Россией и Украиной. Идею провести мирные переговоры в Ватикане озвучили мировые лидеры, в том числе президент США Дональд Трамп после разговора с Владимиром Путиным. По его словам, Папа предложил себя как принимающую сторону, что "может помочь сдержать гнев".
Об этом пишет The Washington Post.
Эту инициативу уже поддержала премьер-министр Италии Джорджия Мэлони. Она заявила, что по просьбе Трампа контактировала с Папой и подтвердила его готовность содействовать переговорам.
Хотя Ватикан не комментирует эти заявления, сам Лев XIV на прошлой неделе намекнул на готовность помочь мирному урегулированию. Во время встречи с представителями восточных христианских церквей он заявил:
"Святой Престол готов предоставить врагам возможность встретиться и посмотреть друг другу в глаза".
Однако потенциальное посредничество Ватикана сталкивается с серьезными препятствиями. В частности, Россия не соглашается на прекращение огня как предпосылку переговоров, противоречащую позиции США и Европы. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что для Запада прекращение боевых действий - это лишь способ "спокойно перевооружить Украину".
Кроме того, возникают и практические затруднения. Визит российских чиновников в Ватикан может противоречить санкционному режиму ЕС, ведь самое маленькое государство в мире находится внутри Италии. Однако официальный Рим, согласно Латеранскому договору 1929 года, обязан обеспечить безопасный проход дипломатических миссий к Святому Престолу. Источники в итальянских властях указывают, что именно так удалось организовать поездку российского министерка культуры Ольги Любимовой на похороны Папы Франциска, несмотря на санкции.
Еще одним осложнением является логистика — последний полет российского правительственного самолета, перевозившего Любимову на инаугурацию нового Папы, был прерван из-за технических проблем на фоне необходимости облетать европейское воздушное пространство.
Юристы отмечают, что даже в рамках Латеранских соглашений не до конца понятно, сможет ли Путин в качестве главы государства воспользоваться правом на свободный проезд.
Несмотря на сложности, сам Лев XIV настроен на участие в миротворческом процессе. Он известен большей приверженностью Украине по сравнению с предшественником, но при этом стремится к открытому диалогу. Если переговоры в Ватикане состоятся, это станет ключевым моментом его понтификата и повлияет на геополитическую конфигурацию Европы.
Напомним, в администрации президента РФ Владимира Путина не приняли решение о месте проведения мирных переговоров между Россией и Украиной. Речь идет, в частности, о Ватикане.