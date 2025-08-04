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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Папа Лев XIV обратился к молодежи относительно Газы и Украины: что сказал

На праздновании в Риме, где собралось более миллиона молодых католиков, Папа Римский Лев XIV обратил внимание на войну в Украине.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Папа Лев XIV

Папа Лев XIV / © Associated Press

Папа Римский Лев XIV завершил юбилейный уикенд для более чем 1 миллиона молодых католиков в пригороде Рима.

Об этом пишет CBS News.

В то время как новое поколение со всего мира праздновало, Папа обратил внимание на их сверстников в Украине и в Газе, которые лишены такой возможности.

Ранее сообщалось, что во время визита в Италию 9 июля президент Украины Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Львом XIV. В ходе встречи понтифик подтвердил готовность принять представителей России и Украины в Ватикане для переговоров.

Кроме того, Папа Римский Лев XIV встретился с митрополитом Антонием, высокопоставленным клириком Русской православной церкви. Это первая его встреча с представителем РПЦ, который недавно одобрительно отозвался о позиции покойного понтифика Франциска относительно войны в Украине.

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