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Папа Лев XIV обратился к молодежи относительно Газы и Украины: что сказал
На праздновании в Риме, где собралось более миллиона молодых католиков, Папа Римский Лев XIV обратил внимание на войну в Украине.
Папа Римский Лев XIV завершил юбилейный уикенд для более чем 1 миллиона молодых католиков в пригороде Рима.
Об этом пишет CBS News.
В то время как новое поколение со всего мира праздновало, Папа обратил внимание на их сверстников в Украине и в Газе, которые лишены такой возможности.
Ранее сообщалось, что во время визита в Италию 9 июля президент Украины Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Львом XIV. В ходе встречи понтифик подтвердил готовность принять представителей России и Украины в Ватикане для переговоров.
Кроме того, Папа Римский Лев XIV встретился с митрополитом Антонием, высокопоставленным клириком Русской православной церкви. Это первая его встреча с представителем РПЦ, который недавно одобрительно отозвался о позиции покойного понтифика Франциска относительно войны в Украине.