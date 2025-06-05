Папа Лев XIV провел телефонный разговор с Путиным: о чем говорили

Папа Римский Лев XIV / © Getty Images

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В среду, 4 июня 2025, после обеда состоялся телефонный разговор между Папой Римским Львом XIV и диктатором Путиным.

Об этом сообщил директор пресс-службы Святого Престола.

Как говорится в сообщении Ватикана, кроме обсуждения вопросов взаимного интереса, большое внимание во время разговора было уделено ситуации в Украине и поиску путей достижения мира.

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«Папа призвал Россию сделать жест, способствующий миру», — говорится в заявлении прессслужбы. Он также отметил важность диалога для налаживания положительных контактов между сторонами и разрешения конфликта.

Кроме того, стороны обсудили гуманитарную ситуацию, в частности, потребность в содействии оказанию помощи в пострадавших районах, а также важность усилий, направленных на обмен пленными. В этом контексте Святейший Отец высоко оценил деятельность кардинала Маттео Дзуппи.

Во время разговора Папа также поблагодарил за приветствия, посланные патриархом Кириллом по случаю начала его понтификата, и подчеркнул роль общих христианских ценностей.

Ранее сообщалось, что Путин провел первый телефонный разговор с Папой Римским Львом XIV, во время которого назвал условие для завершения войны в Украине.

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Мы ранее информировали, что Папа Римский Лев XIV выразил поддержку украинскому народу на фоне новой волны обстрелов России.