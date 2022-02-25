Папа Римский лично пришел в посольство РФ с просьбой прекратить войну

Папа Римский лично пришел в посольство РФ с просьбой прекратить войну

Встреча длилась более получаса.

Папа Римский Франциск 25 февраля лично пришел в посольство России в Риме с просьбой о прекращении войны в Украине.

Об этом сообщает Vatican news.

"Во время визита, который длился более получаса, как подтвердил директор Ватиканского пресс-центра Маттео Бруни, Папа хотел выразить свою обеспокоенность из-за войны в Украине", — говорится в сообщении.