Папа Римский призвал молиться о мире и вспомнил об Украине, Палестине и Мьянме

Папа Франциск завершил свою встречу с паломниками призывами молиться о народах, страдающих войной.

Об этом пишет Vatican News.

Поздравив паломников, обратившись с отдельными словами к молодежи, больным, престарелым и молодоженам. Папа Франциск завершил всеобщую аудиенцию мнением о народах, страдающих войной.

"И молимся о мире: не забывайте о многострадальной Украине; не забывайте о Палестине, Израиле, Мьянме. Молимся о мире, молимся за все народы, страдающие войной", – сказал Святейший Отец, говоря экспромтом, без заранее приготовленного текста., прерванный аплодисментами.

После того, как они стихли, он добавил: "Все вместе, с большим сердцем, молимся, чтобы наступил окончательный мир, чтобы не было никаких войн. Потому что война – это всегда поражение, всегда".

Напомним, недавно Папа Римский Франциск после волны критики из-за "белого флага для Украины" снова призвал к мирным переговорам и завершению войны.

ТСН.ua собрал все, что известно о заявлении Папы о белом флаге, реакциях на него и целях таких высказываний.

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