Папа Римский в больнице и затопление аннексированного Крыма. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Папа Римский Франциск хорошо перенес операцию, которую провели в клинике в Риме в связи с Дивертикулярная болезнью кишечника. Читать дальше ->
- Более ста объектов, большинство из которых жилые дома, подтопило в Бахчисарайском районе оккупированного Крыма после ливней. Читать дальше ->
- Объединенные Арабские Эмираты вышли на первое место в мире по темпам вакцинации населения от коронавируса. Читать дальше ->
- "Индийский" штамм коронавируса вызывает тяжелое заболевание, чем другие разновидности. Об этом заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи. Читать дальше ->
- Съезд Консервативной народной партии Эстонии утвердил официальным кандидатом в президенты республики бывшего спикера парламента Хенна Пиллуааса, который выступает против пограничного договора с Россией и требует возвращения аннексированных территорий. Читать дальше ->