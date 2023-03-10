Папа Римский в начале российского вторжения пытался встретиться с Путиным, ему отказали

В МИД РФ ему отказали во встрече, заявив, что это не ко времени.

В начале полномасштабного российского вторжения в Украину Папа Римский Франциск хотел встретиться с диктатором Владимиром Путиным, но ему отказали в такой возможности.

Об этом он заявил во время своего интервью швейцарскому телеканалу RSI.

На вопрос журналиста о том, что Папа мог бы сказать российскому диктатору во время встречи, он заявил, что разговаривал с Путиным так же, как говорит публично. Франциск заявил, что считает Путина "образованым" человеком.

Кроме того, глава Ватикана заявил, что на второй день после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину он прибыл в российское посольство. В российском посольстве он сказал о готовности поехать в Москву, если Путин даст возможность вести переговоры.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров отказал в такой возможности понтифику.

"Путин знает, что я доступен. Но там есть имперские интересы не только Российской империи, но и других империй. Для империи типично ставить нации на второе место", — заявил Франциск.

Напомним, ранее сообщалось, что в канун годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину, депутатская группа дружбы между Святым Престолом и Украиной совершила свой первый визит в Ватикан и встретилась на общей аудиенции с Папой Римским.

Кроме того, ранее Папа Римский Франциск подверг критике российское руководство за угрозы ядерного оружия и заявил, что даже думать о его применении было бы "безумием".

Читайте также: