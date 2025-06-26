Папа Трамп: как Рютте критикуют за лесть перед президентом США

Марк Рютте и Дональд Трамп. / © Associated Press

Генсекретарь НАТО Марк Рютте назвал президента Дональда Трампа "папой". Это стало моментом легкомыслия на серьезном саммите и изумило и журналистов, а также вызвало критику у некоторых политиков.

Об этом сообщает издание Politico.

Любезность Трампа и Рютте

Во время протокольной части встречи перед началом переговоров журналисты вспомнили ненормативную лексику Трампа, которую он использовал, критикуя Израиль и Иран из-за нарушения прекращения огня. Кроме того, президент США сравнил обе стороны с деющимися детьми. Подобные высказывания он использовал для описания Украины и России.

"Они затеяли драку - как двое детей во школьном дворе. Они дерутся, как в аду. Их не остановить. Пусть дерутся две-три минуты, тогда их легче остановить", - сказал Трамп.

Рютте развил аналогию с детьми и сказал, мол, "папе иногда приходится употреблять ненормативную лексику".

Похоже, сам Трамп не возражал против использования генсеком НАТО этого термина, который приобрел в западном молодежном сленге значение силы и контроля в отношениях.

"Кажется, что я ему нравлюсь. "Папа, ты мой папа"", - высказался американский лидер, вызвав этими словами смех у представителей СМИ и госсекретаря Марко Рубио.

О чем свидетельствует обмен лестью

Обмен такими милыми репликами на саммите НАТО показал растущее понимание между Трампом и главным дипломатом НАТО. Более того, это отразило более широкий подход Рютте к президенту США, который в значительной степени опирался на публичную и частную лояльность.

"Рютте, долго считавшийся прагматическим атлантистом, похоже, действовал осторожно. Его комментарий свидетельствовал как о признании чрезмерного влияния Трампа, так и о тактическом намеке на желание президента быть публично признанным движущей силой как прекращения огня между Ираном и Израилем, так и возобновления войск".

Отметим, в ходе саммита Североатлантического союза союзники согласились по требованию расходов на оборону до 5% ВВП к 2035 году. Это более чем в два раза превышает предыдущий ориентир в 2%. Трамп благосклонно отнесся к этому и назвал событие "великим днем для НАТО".

Когда президента США спросили, мог ли Альянс заключить соглашение без его настояния, Трамп переадресовал вопрос Рютте: "Ну, спросите Марка. Я думаю, что вам придется спросить Марка".

Реакция на заявление о Трампе-"папе"

Сам Рютте не считает проявлением слабости то, что назвал американского лидера "папой". По его словам, эта формулировка - "дело вкуса", подчеркнув, что заслуживает высокой оценки при принятии нового стандарта затрат.

Впрочем, некоторые европейские чиновники в частных разговорах признавались, что такое поведение вызывало у них дискомфорт. Мол, это рабское поведение по отношению к Трампу.

"Людям так стыдно. Да, саммит в целом был успешным. Но подлизка была достаточно чрезмерной", - сказал один европейский чиновник на условиях анонимности.

Напомним, на полях саммита НАТО в Гааге 25 июня состоялась встреча президентов Украины и США - Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Как сообщил украинский лидер, удалось "охватить все действительно значимые вопросы".

Между тем Трампа во время общения с журналистами он заявил о возможности рассмотрения вопроса поставки Украине дополнительных систем Patriot .