Парад как сигнал миру: что хочет показать Путин 9 мая - объясняет социолог

Парад победы в Москве, 9 мая. / © Getty Images

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Парад 9 мая – не только традиционное действо для российской пропаганды, но и важный сигнал внешнему миру.

Такое мнение высказал доктор социологических наук Александр Шульга в интервью "Киев24".

По его словам, в этом году Владимир Путин попытается продемонстрировать, что он не в международной изоляции.

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"Это возможность показать, что ему можно жать руку, что Китай с ним", - объяснил эксперт.

По мнению Шульги, участие иностранных лидеров в параде – это возможность для Путина подчеркнуть "стабильность" и "управляемость" ситуации в России. Поэтому, вероятнее всего, каких-либо провокаций со стороны РФ в этот день не будет.

В то же время, парад имеет и внутриполитическое значение. Это ключевой миф современной России, говорит социолог: "Мы - потомки победителей, и можем повторить". Именно на этой идее, по словам Шульги, активно держится путинский режим.

Ранее мы писали, возможен ли массированный ракетный удар 9 мая по Украине.