Парад, «Крымская платформа», концерты: Тимошенко сообщил о 150 мероприятиях ко Дню Независимости

С 22 по 24 августа в Украине по случаю 30-летия Независимости пройдет более 150 праздничных мероприятий.

Некоторые из них были названы во время Всеукраинского Форума «Украина 30». Об этом в Facebook написал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, разместив видео с описанием праздничной программы.

По словам Тимошенко, праздничная программа готовится фактически весь последний год.

Помимо ставшего уже традиционным праздничного парада Вооруженных Сил Украины, в эти дни пройдут также учредительный саммит инициативы Президента Украины "Крымская платформа", саммит Первых Леди и Джентльменов и состоится вручение президентской награды "Национальная легенда Украины".

Развлекательная программа включает, в частности, благотворительный концерт итальянского певца Андреа Бочелли, праздничное шоу "Независимость в нашей ДНК. день Независимости страны" и многие другие мероприятия.

«Работает огромная команда профессионалов для того, чтобы достойно отметить самый большой праздник в истории Украины», - добавил Тимошенко.

Напомним, ранее Тимошенко, который координирует программу президента Владимира Зеленского «Большая стройка», сообщал, что к 30-летию Независимости Украины должно быть также завершено восстановление самой протяженной трассы М-30 Стрый – Изварино длиной 1400 км, которая получила название Дорога Единства.

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