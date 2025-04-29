Парад под вопросом: Зеленский заявил о волнении россиян накануне 9 мая

В Кремле переживают, что в парад под вопросом / © Associated Press

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Украина готовится к разговору с Америкой относительно новых санкционных шагов против РФ, сейчас избираются именно такие болевые точки России, которые будут больше всего побуждать Москву к дипломатии.

Об этом сказал в вечернем обращении 29 апреля президент Украины Владимир Зеленский.

«Они (в России — ред.) должны делать четкие шаги к завершению войны, и мы настаиваем, что безусловное и полное прекращение огня должно стать первым шагом. Россия должна это сделать. Сейчас они переживают, что у них парад под вопросом и правильно переживают. Но должны переживать, что эта война продолжается. Они должны закончить войну», — сказал Зеленский.

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Также, по его словам, 29 апреля речь шла о подготовке нового решения Совета национальной безопасности и обороны.

«Важно и дальше оказывать давление на российские сети влияния, а также на все их производства и торговые операции. Украинские санкции стараемся по максимуму синхронизировать со всеми в Европе, чтобы это было общей позицией, и уже есть хорошие результаты. В том числе в закрытых российских производствах, работавших на их оборонку», — сказал он.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов ответил, зачем Владимиру Путину перемирие на 9 мая. Эксперт объяснил коварный замысел диктатора.

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