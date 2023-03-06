"Парад суверенитетов" и "конфедерация": эксперт – о сценариях падения режима Путина

Процесс падения диктаторского режима Владимира Путина может продолжаться в течение следующих 5 лет и будет иметь несколько составляющих.

Такое мнение высказал правозащитник, директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лысянский, передает FREEДОМ.

“Я думаю, что этот процесс нужно разделить на несколько составляющих. Во-первых, это гибель, смерть, замена Путина в должности президента РФ. Затем последует несколько трансформаций. После того как Путин покинет кресло главы своего диктаторского режима, у них будет внутренняя борьба. У них там намечается так называемый триумвират, три клана таких серьезных. И после этого будет уже демонтаж этого диктаторского режима, остатков того, что от него осталось. Поэтому я думаю, что это все будет в течение следующих 5 лет. Мы все это увидим”, — предположил эксперт.

По мнению Лисянского, Россию ждет так называемый парад суверенитетов субъектов РФ. Скорее всего, Российская Федерация будет переформатирована в некий формат конфедерации, считает правозащитник.

“Россияне начинают видеть, что нет никакой идеологии, Путин будет жить в роскоши, дети олигархов, сын Соловьева вообще нетрадиционной сексуальной ориентации, хотя Соловьев говорит обратные вещи, критикует меньшинства. Соответственно, они делают вывод, понимают, что это все фикция, и уже не хотят воевать, с оружием в руках подбираются к границе РФ, чтобы просто не отдавать свою жизнь и оставаться внутри России", — подытожил эксперт.

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