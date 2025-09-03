Парад в Пекине: Трамп обвинил Россию, Китай и КНДР в заговоре против США

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп с сарказмом прокомментировал большой военный парад в Китае, на котором присутствовали лидер КНР Си Цзиньпин, президент России Владимиро Путин и диктатор из Северной Кореи Ким Чен Ын.

Свое заявление американский лидер сделал в соцсети Truth Social.

В своем посте Трамп поинтересовался, упомянет ли Си в своей речи помощь со стороны США во Второй мировой войне. Глава Белого дока выразил надежду, что лидер КНР «вспомнит об огромной поддержке и крови», которые США оказали Китаю, «чтобы помочь ему обеспечить свою свободу от очень недружественного иностранного захватчика».

Трамп пожелал Си и замечательному народу Китая «провести замечательный и длительный день празднования». Правда, американского лидера задело присутствие на параде Путина и Ким Чен Ына.

«Желаю президенту Си и замечательному народу Китая большого и долгого праздника. Передайте, пожалуйста, мои самые теплые поздравления Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы готовите заговор против Соединенных Штатов Америки», — говорится в заявлении президента США.

Сообщение Дональда Трампа в Truth Social

Напомним, Китай провел масштабный военный парад в центре Пекина, демонстрируя новейшую военную технику, включая истребители и танки. Это событие стало самой выразительной за последние годы демонстрацией военной силы и дипломатического влияния КНР. Парад посвятили 80-й годовщине окончания Второй мировой войны, а его целью было усилить националистические настроения, пересмотреть историческую роль Китая в войне и закрепить образ Коммунистической партии как освободителя нации от японских захватчиков.

Заметим, перед парадом Си и Путин обсудили «беспрецедентный уровень» сотрудничества между их государствами. А еще лидер КНР назвал Россию и Китай основными победителями во Второй мировой войне, что противоречит историческим фактам.