Парамедик "Тайра" получит премию Госдепа США для женщин

Премии предоставят 11 номинанткам со всего мира в Белом доме

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на Государственный департамент США.

«Премия IWOC Госсекретаря США присуждается уже 17-й год подряд женщинам со всего мира, продемонстрировавшим исключительное мужество, силу и лидерство в защите мира, справедливости, прав человека, гендерного равенства, а также в расширении прав и возможностей женщин и девушек во всем разнообразии. – часто с большими личными рисками и жертвами», — говорится в сообщении Госдепартамента США.

Церемония награждения состоится 8 марта в Белом доме. Ее будут вести госсекретарь США Энтони Блинкен и первая леди Джилл Байден.

«Юлия «Тайра» Паевская продемонстрировала чрезвычайное моральное и физическое мужество в защите Украины от беспощадной российской агрессии. Она оказывала медицинскую помощь участникам Революции достоинства в Украине в 2013 году, а как руководитель волонтерского отряда парамедиков «Ангелы Тайры» проводила тактическую медицинскую подготовку на передовой Донбасса с 2014 по 2018 год», — говорится в сообщении американских чиновников.

В Госдепе США напомнили, что россияне задержали Тайру 16 марта 2022 года, когда она пыталась эвакуировать женщин и детей из Мариуполя. В течение трех месяцев плена она жила в небольшой камере с 22 другими женщинами, где терпела пытки. Российские кремлевские пропагандисты пытались распространить ложь о ней, назвав ее «фашисткой» и «военным преступником».

Напомним, что женщину 17 июня 2022 года освободили из плена.

Также "Тайра" в США рассказала об ужасах Мариуполя и плена. В частности, речь шла о мертвых детях и человеческих конечностях в зубах собак.

К тому же враги призвали совершить суицид. Именно так освобожденная из плена "Тайра" рассказала об аде вражеского концлагеря.

Читайте также:

Парамедик Юлия Паевская "Тайра" об обмене пленных и создании благотворительного фонда "Мрія"