"Парень с ядерным оружием, но без друзей": NBC узнал, как Байден называет Путина вне камер

"Парень с ядерным оружием, но без друзей": NBC узнал, как Байден называет Путина вне камер

В Совете нацбезопасности США назвали информацию NBC "анонимными слухами".

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в неофициальных разговорах в шутливой форме, якобы, называл президента России Владимира Путина "парнем с ядерным оружием" и "без друзей".

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, Байден во время частных встреч шутил о некоторых своих коллегах и делился мнением о них в контексте ситуации вокруг возможного вторжения РФ в Украину. Люди, якобы слышавшие, что говорит Байден о других политиках, утверждают, что глава Белого дома, говоря о канцлере Германии Олафе Шольце, сказал, что он "не Ангела Меркель", а вспоминая премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, назвал его поведение "бурным".

Кроме того, Байден сказал, что президент Франции Эммануэль Макрон якобы "хочет быть Шарлем де Голлем" (первый президент Франции), уточнили источники телеканала. Обсуждая президента РФ, Байден, по информации источников NBC News, называл Путина "парнем с ядерным оружием" и добавлял, что у него нет друзей.

Следует отметить, что представитель Совета нацбезопасности США Эмили Горн заявила NBC, что эти "анонимные слухи никоим образом не отражают того, что президент говорит или думает о своих уважаемых и ценящих коллегах".

"Президент Байден удовлетворен исключительным сотрудничеством между США и нашими европейскими союзниками и партнерами, в том числе в связи с продолжающимся кризисом, связанным с наращиванием российского военного могущества на границах Украины", — сказала она.

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