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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Париж прокомментировал заявление об отказе покупать оружие США для Украины

Правительство Франции заявило о приоритете европейских закупок вооружения для поддержки Украины, но не подтвердило и не опровергло информацию об отказе от участия в американском плане.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Пресс-секретарь правительства Софи Примас

Пресс-секретарь правительства Софи Примас. / © Associated Press

Франция предпочитает закупку европейского оружия для поддержки Украины и не подтвердила свое участие в новой инициативе США.

Об этом в среду заявила представительница французского правительства Софи Примас, передает Le Monde.

"Мы позиционируем себя в рамках поддержки вооружений с максимальным преимуществом европейских закупок", - сказала она, отвечая на вопрос о позиции Франции относительно плана поставки американского оружия Украине, который был объявлен президентом США Дональдом Трампом в понедельник.

Таким образом, Париж не подтвердил информацию Politico, согласно которой Франция отказалась присоединиться к этой инициативе. Напомним, согласно этому плану США позволят европейским странам закупать американское вооружение, чтобы ускорить помощь Украине.

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