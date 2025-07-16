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Париж прокомментировал заявление об отказе покупать оружие США для Украины
Правительство Франции заявило о приоритете европейских закупок вооружения для поддержки Украины, но не подтвердило и не опровергло информацию об отказе от участия в американском плане.
Франция предпочитает закупку европейского оружия для поддержки Украины и не подтвердила свое участие в новой инициативе США.
Об этом в среду заявила представительница французского правительства Софи Примас, передает Le Monde.
"Мы позиционируем себя в рамках поддержки вооружений с максимальным преимуществом европейских закупок", - сказала она, отвечая на вопрос о позиции Франции относительно плана поставки американского оружия Украине, который был объявлен президентом США Дональдом Трампом в понедельник.
Таким образом, Париж не подтвердил информацию Politico, согласно которой Франция отказалась присоединиться к этой инициативе. Напомним, согласно этому плану США позволят европейским странам закупать американское вооружение, чтобы ускорить помощь Украине.