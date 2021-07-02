Парламент дал старт реформе, которая очистит строительный рынок от коррупции – Елена Шуляк

Верховная Рада 1 июля поддержала два законопроекта, являющиеся основополагающими для проведения в Украине реформы градостроительства.

Речь идет о законопроектах №5655 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы градостроительной деятельности" и №5656 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления отдельных административных сборов за государственную регистрацию в сфере градостроительной деятельности". Каждый из законопроектов набрал более 300 голосов депутатов.

Об этом сообщила народный депутат, глава Координационного совета по решению проблемных вопросов в градостроительстве Елена Шуляк.

По оценке Шуляк, эти законопроекты направлены на перевод строительной области в контролируемую, публичную и законную плоскость с помощью внедрения цифровых инструментов.

"Соавторами этих законопроектов выступили 140 и 147 депутатов, что свидетельствует о большой поддержке реформы. Это и неудивительно, ведь законопроект №5655 позволит перевести строительный рынок на качественно новый уровень, а также ускорить реализацию президентской программы "Большая стройка", - сказала Шуляк.

Принятые законопроекты, уверена нардеп, дадут мощный стимул для развития всей экономики Украины.

Как сообщалось ранее, законопроекты, в частности, предусматривают самостоятельную регистрацию заказчиком в электронной системе права на выполнение подготовительных и строительных работ при условии, если на момент регистрации все необходимые документы уже будут занесены в электронную систему.

Еще одним нововведением является привлечение к процессу регистрации прав на начало строительства нотариусов и государственных регистраторов прав на недвижимое имущество.

Проверкой проектной документации на соответствие государственным строительным нормам и другим требованиям будут заниматься специализированные экспертные организации.

Для контроля за их деятельностью и установления ответственности за допущенные нарушения в настоящее время уже разрабатывается отдельный законопроект, который, по данным Шуляк, должен быть вынесен на рассмотрение депутатов уже в июле.

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