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Парламент ликвидировал Окружной административный суд Киева

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Парламент ликвидировал Окружной административный суд Киева

Фото: Окружной административный суд Киева

"За" проголосовали 310 депутатов.

Во вторник, 13 декабря, Верховная Рада ликвидировала одиозный Окружной административный суд Киева, неоднократно отмечавшийся скандальными принятиями. Решение поддержали 310 народных депутатов.

Об этом сообщил в Facebook   депутат от "Слуги народа" Дмитрий Гурин.

Отмечается, что согласно регламенту, если хоть у одного депутата есть замечания по принятию законопроекта в целом, Совет не имеет права его принимать. Но замечаний не было.

Верховная Рада также проголосовала за отправку законопроекта на безотлагательную подпись президенту, пишет LIGA.net со ссылкой на собеседника в руководстве фракции "Слуга народа".

К слову, 12 декабря комитет Совета по правовой политике поддержал законопроекты №5369 и №5370 о ликвидации ОАСК. Законопроекты №5369 подал в ВРУ президент Владимир Зеленский в апреле 2021-го.

Напомним, главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку 17 июля 2020 года НАБУ вручило подозрение. А также его заместителю и еще пяти судьям и председателю Государственной судебной администрации Украины. Следствие считает, что судьи принимали заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и деловых кругов.

В августе и ноябре 2020 года НБУ объявлял Вовка в розыск. В период руководства Вовка ОАСК оскандалился с рядом решений. Среди них – отстранение и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, отмена решения о национализации "Приватбанка" и т.д.

Госдепартамент США 9 декабря 2022 года ввел санкций против Павла Вовка из-за вымогательства взяток в обмен на вмешательство в судебные и другие государственные процессы. Ограничения также относятся к двум членам его семьи.

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Дата публикации
Просмотры
2070
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