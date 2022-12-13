Парламент ликвидировал Окружной административный суд Киева

Во вторник, 13 декабря, Верховная Рада ликвидировала одиозный Окружной административный суд Киева, неоднократно отмечавшийся скандальными принятиями. Решение поддержали 310 народных депутатов.

Об этом сообщил в Facebook депутат от "Слуги народа" Дмитрий Гурин.

Отмечается, что согласно регламенту, если хоть у одного депутата есть замечания по принятию законопроекта в целом, Совет не имеет права его принимать. Но замечаний не было.

Верховная Рада также проголосовала за отправку законопроекта на безотлагательную подпись президенту, пишет LIGA.net со ссылкой на собеседника в руководстве фракции "Слуга народа".

К слову, 12 декабря комитет Совета по правовой политике поддержал законопроекты №5369 и №5370 о ликвидации ОАСК. Законопроекты №5369 подал в ВРУ президент Владимир Зеленский в апреле 2021-го.

Напомним, главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку 17 июля 2020 года НАБУ вручило подозрение. А также его заместителю и еще пяти судьям и председателю Государственной судебной администрации Украины. Следствие считает, что судьи принимали заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и деловых кругов.

В августе и ноябре 2020 года НБУ объявлял Вовка в розыск. В период руководства Вовка ОАСК оскандалился с рядом решений. Среди них – отстранение и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, отмена решения о национализации "Приватбанка" и т.д.

Госдепартамент США 9 декабря 2022 года ввел санкций против Павла Вовка из-за вымогательства взяток в обмен на вмешательство в судебные и другие государственные процессы. Ограничения также относятся к двум членам его семьи.

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